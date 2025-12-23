Seguridad Social
Las pensiones no contributivas y el IMV subirán un 11,4% en 2026
El Gobierno congela las cuotas de los autónomos ante la falta de acuerdo con las organizaciones
Las pensiones mínimas no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV) subirán a partir del 1 de enero de 2026 entre un 11,4%, mientras que las pensiones mínimas subirán un 7%. Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. La ministra confirma unos importes que ya avanzó en su última entrevista con EL PERIÓDICO.
La pensión mínima no contributiva subirán 64 euros al mes, pasando de los actuales 564,7 euros al mes (en 14 pagas), hasta 629 euros. Estos subsidios son los que cobran aquellas personas que no han podido cotizar el tiempo suficiente para acceder a prestaciones contributivas, de mayor importe.
Cuotas de autónomos congeladas
Las cuotas de los trabajadores autónomos quedarán congeladas a partir del año que viene en el mismo importe que las vigentes para 2025. La falta de un acuerdo con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia ha forzado al Ejecutivo a postergar la actualización de cotizaciones, tal como ambicionaba y estaba contemplado en el acuerdo social cerrado durante la anterior legislatura.
Esta decisión afecta a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia dados de alta y que cotizan en base a sus rendimientos, encuadrados en el esquema de 15 tramos definido por el Gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un avión con destino a A Coruña regresa a Madrid tras sufrir el impacto de un rayo
- Así está la clasificación de Segunda División: Las Palmas gana y el Dépor cierra 2025 como tercero
- Así marca Antonio Hidalgo las decisiones del mercado de invierno del Deportivo
- El Albacete se blinda por Riki ante el Deportivo: ni se plantea la salida y aún busca renovarlo
- El segundo premio llega a A Coruña con Bimba y Lola: 'Mamá, ¿dónde estás? que quiero salir en la tele
- La suerte sonríe al Agra do Orzán, el 90693 deja al menos 10 millones de euros
- Óscar Puente, sobre la AP-9: «Lo máximo que podemos hacer es bonificar el peaje»
- Un coche súperprotegido en un parking de A Coruña para evitar roces innecesarios