Reganosa entra en la generación renovable con la compra de tres centrales hidroeléctricas en Aragón

El grupo energético coruñés Reganosa ha dado un paso relevante en su estrategia de diversificación al entrar por primera vez en la generación renovable con activos propios. La compañía ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 99,88% del capital de Saltos del Cinca, S.A., sociedad propietaria de tres centrales hidroeléctricas situadas en Aragón, que suman una potencia instalada conjunta cercana a los 19 megavatios.

La operación, de la que no ha trascendido el importe, se ha cerrado con Plenium Partners, gestor del vehículo de inversión alternativa Helia II, FCR, y con su socio Bankinter Investment SGEIC. El portfolio adquirido está integrado por las centrales Arias I, Arias II y Ariéstolas, que conforman el sistema hidroeléctrico Saltos del Cinca, ubicado en la provincia de Huesca.

Con esta compra, que Reganosa financiará íntegramente con fondos propios y sin recurrir a endeudamiento ni a nuevas aportaciones de los socios, el grupo refuerza su posicionamiento en la transición energética y amplía su cartera de activos renovables, hasta ahora centrada en el desarrollo de proyectos y en la prestación de servicios energéticos.

En cascada

Las centrales funcionan en régimen fluyente y forman un aprovechamiento hidroeléctrico en cascada. Dos de ellas se sitúan en tramos altos del río Cinca y la tercera en un tramo inferior, reutilizando de manera sucesiva el mismo caudal: el agua turbinada en Arias I alimenta posteriormente Arias II y, a través del canal correspondiente, la central de Ariéstolas, antes de su devolución al cauce.

Este esquema permite maximizar la eficiencia energética del sistema y se desarrolla bajo una gestión estricta de los caudales concesionales y ecológicos, coordinada con los usos prioritarios de la cuenca y con criterios de protección ambiental.

Además, la incorporación de generación hidroeléctrica permitirá a Reganosa, según explica la compañía, integrar una fuente renovable y competitiva en sus consumos, mejorar su rentabilidad y reforzar sus capacidades técnicas y de prestación de servicios tanto en el mercado nacional como en el internacional.