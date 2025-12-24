Uno de cada cuatro coruñeses cobra la pensión mínima

Las revalorizaciones de las pensiones aplicadas en los últimos años no han sido suficientes para eliminar las diferencias existentes dentro del sistema. En la provincia de A Coruña, una parte muy significativa de los jubilados necesita recurrir al complemento de mínimos para alcanzar la cuantía mínima garantizada por el Estado, lo que evidencia el bajo nivel de muchas prestaciones contributivas.

En concreto, el 23,16% de los jubilados coruñeses percibe este complemento. Es decir, casi uno de cada cuatro pensionistas de jubilación depende de este apoyo para completar su paga mensual, un porcentaje que se sitúa cerca de cinco puntos por encima de la media nacional y que refleja una posición claramente desfavorable de la provincia respecto al conjunto del país.

La pensión media de jubilación en A Coruña se sitúa en 1.585 euros mensuales tras crecer un 4,5% en el último año. Sin embargo, esta mejora no ha permitido cerrar la brecha con la media estatal, que ya alcanza los 1.668. La diferencia, cercana a los 70 euros al mes (980 al año), subraya una desigualdad estructural que persiste pese a las subidas recientes.

Además, esta cifra media oculta una realidad mucho más desigual. Un total de 44.908 coruñeses tienen concedido el complemento de mínimos sobre un conjunto de 190.442 beneficiarios de una jubilación contributiva. La magnitud del dato confirma que una parte relevante de los pensionistas se sitúa muy por debajo de los ingresos medios del colectivo.

Pensiones

Si se tienen en cuenta todas las pensiones que pueden acceder a este suplemento —jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y prestaciones en favor de familiares— el número total de beneficiarios en la provincia asciende a 75.543 personas. En términos porcentuales, estas pensiones representan el 24,3% del total, lo que muestra el peso que tiene el complemento de mínimos dentro del sistema de protección social.

La situación contrasta con la de otros territorios. En las provincias vascas, menos del 10% de los pensionistas recibe este complemento, mientras que en el extremo opuesto se sitúan las de Extremadura, donde lo perciben más del 30% de los beneficiarios. Estas diferencias territoriales reflejan el impacto de los niveles salariales y de las trayectorias laborales sobre el importe final de las pensiones.

El complemento de mínimos está dirigido a quienes, aun teniendo derecho a una pensión contributiva, no alcanzan la cuantía mínima fijada anualmente por el Gobierno. Las causas suelen estar en carreras de cotización cortas o en bases de cotización bajas a lo largo de la vida laboral.

Para 2025, la pensión mínima mensual se ha establecido en 1.127,6 euros para mayores de 65 años con cónyuge a cargo; en 874,4 para quienes no tienen cónyuge; y en 830 cuando el cónyuge dispone de ingresos propios. Además, para acceder al complemento se tienen en cuenta los ingresos totales del beneficiario, que no pueden superar con carácter general los 9.193 euros anuales.