Urovesa acelera su expansión global con un nuevo acuerdo clave con Thales

La compañía compostelana Urovesa, especializada en el diseño y fabricación de vehículos tácticos de altas prestaciones, afronta una nueva etapa de crecimiento y consolidación internacional tras la firma de un acuerdo marco de colaboración estratégica global con Thales Global Services SAS. El pacto refuerza la posición de la empresa gallega en los mercados exteriores y garantiza que los vehículos Vamtac continúen formando parte de los programas de defensa que el grupo tecnológico desarrolla a través de sus filiales en distintos países.

Entre los proyectos más relevantes incluidos en el acuerdo se encuentra el programa Starstreak, un sistema que ya se encuentra operativo en tres países. Urovesa participa en esta iniciativa desde hace 15 años en colaboración con Thales UK, aportando plataformas adaptadas a los exigentes requisitos operativos del ámbito de la defensa y consolidando una cooperación técnica sostenida en el tiempo.

La firma del acuerdo coincidió con una visita institucional a las instalaciones de Thales en Belfast. Hasta allí se desplazó una delegación de Urovesa encabezada por su presidente, Justo Sierra Rey, junto a Fernando Saavedra Sánchez-Harguindey, responsable del departamento comercial internacional, y Lolina Marcos Cerecedo, project manager . El equipo fue recibido por Edem Dogbatse, procurement category manager de Thales, y Jonathan Murphy, mechanical design lead, en un encuentro que sirvió para escenificar un nuevo hito en la alianza estratégica. La colaboración se enmarca en la relación con Thales, uno de los principales referentes mundiales en tecnologías avanzadas para los sectores de Defensa, Aeroespacial y Ciberseguridad y Digital. El grupo francés, que cotiza en Euronext París, cuenta con más de 83.000 empleados en 68 países y alcanzó en 2024 una cifra de negocio de 20.600 millones de euros. Además, invierte más de 4.000 millones de euros anuales en Investigación y Desarrollo en áreas clave como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las tecnologías cuánticas y cloud, especialmente orientadas a entornos críticos.

Este nuevo acuerdo internacional llega en un momento de fuerte crecimiento para Urovesa. La compañía cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 122 millones de euros, un 12% más que el año anterior, y prevé incrementar sus ingresos hasta un 20% en 2025, con una horquilla estimada de entre 145 y 150 millones de euros. Este impulso se ha visto reforzado por los contratos firmados con el Ministerio de Defensa y por el desarrollo de proyectos industriales estratégicos de gran envergadura.

Contrato VERT

Entre estos proyectos destaca la fabricación de cerca de 100 unidades del Vehículo de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT) para el Ministerio de Defensa, por un importe de 321,4 millones de euros. La adjudicación, ya publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, convierte en definitiva una licitación que el Gobierno había anunciado el pasado mes de octubre y que tendrá un plazo de ejecución hasta el año 2030. De forma paralela, el Consejo de Ministros autorizó la concesión de un préstamo de 132 millones de euros, a un interés del 0%, por parte del Ministerio de Industria y Turismo, destinado a financiar el desarrollo del programa industrial y tecnológico del VERT, tal y como adelantó el consejero delegado de Urovesa, Justo Sierra, durante la reciente visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las instalaciones de la compañía en Valga.

En este contexto de crecimiento sostenido, la empresa compostelana anunció también la ampliación de su complejo industrial en Valga, con una inversión prevista de 52 millones de euros. El proyecto permitirá duplicar la capacidad productiva de la empresa de cara a 2029 y generar alrededor de 100 nuevos puestos de trabajo directos, consolidando a Urovesa como motor industrial en Galicia y como proveedor estratégico de tecnología militar avanzada tanto en España como en los mercados internacionales.