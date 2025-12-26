Nueve de cada diez empresas usan ‘apps’ de ‘software’ libre
Navegadores de internet, ofimática y sistemas operativos libres, programas más utilizados
Nueve de cada diez empresas gallegas con más de diez personas empleadas utilizan soluciones de software libre, una proporción que supera el 67% en el caso de las microempresas.
Así lo recoge el estudio O Software Libre nas Empresas de Galicia, elaborado por el Observatorio da Sociedade Da Información en Galicia (Osimga), a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan a Galicia como la tercera comunidad autónoma con mayor uso de este tipo de aplicaciones en el ámbito de la gestión empresarial, informa la Xunta.
Los programas más extendidos son los navegadores de internet, las aplicaciones ofimáticas y los sistemas operativos libres, mientras que las soluciones de análisis de Big Data son las que más crecieron a lo largo del año pasado.
Por sectores, la construcción lidera el uso del software libre entre las empresas de mayor tamaño, con una implantación superior al 89%, y por provincias destacan A Coruña entre las empresas grandes y también Pontevedra en el caso de las microempresas.
Ayudas al audiovisual
Por otra parte, la Xunta especifica que los festivales audiovisuales gallegos se verán beneficiados este 2026 con un presupuesto de ayudas total de 310.000 euros, un 3,3% más que en el 2025.
Entre los requisitos para solicitar las ayudas, que en ningún caso podrán superar los 50.000 euros por proyecto, se encuentran la duración mínima de cuatro jornadas y 20 proyecciones, además de haber realizado un mínimo de tres ediciones consecutivas en los años anteriores. La propuesta de programación deberá contener un cinco por ciento de títulos o cinco sesiones de producción cinematográfica y/o dirección gallegas.
Mientras, en el marco de las reuniones con distintos representantes del sector, el conselleiro de Emprego, José González, se ha reunido recientemente con una delegación de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) donde se han analizado medidas de apoyo a las trabajadoras autónomas de este sector y la importancia de seguir trabajando en la prevención y en la salud laboral.
