El 60% de la actividad económica de Galicia se concentra en solo 20 concellos

Los 214,7 kilómetros del trazado de la AP-9 desde Ferrol hasta la puerta del vecino portugués son, además de fuente habitual de polémicas por las tarifas y la concatenación de prórrogas a la concesión, una frontera artificial de las dos Galicias. La fachada atlántica frente al área de interior, separadas por diferentes climas, geografías, número de habitantes y también velocidades muy desiguales en el crecimiento económico. En el plan estratégico de la comunidad con horizonte 2030, la propia Xunta identifica ese enorme desequilibrio entre las principales debilidades para lograr la cohesión territorial. Pesa el alto grado de dispersión poblacional, la baja densidad de población en zonas donde a menudo se dan los mayores índices de envejecimiento. Ahí se localizan también las menores rentas por habitante porque la actividad mengua a medida que desciende el grado de urbanización. El diagnóstico de la administración asume la existencia de una «visión mayoritaria» de que la riqueza va ligada al desarrollo metropolitano «que hace que la gente abandone el rural cuando quiere emprender alguna actividad económica».

Lejos de diluirse, la contribución de las provincias de A Coruña y Pontevedra en el Producto Interior Bruto (PIB) regional va in crescendo. Las dos sumaban en 2010 alrededor de 43.000 millones de euros en bienes y servicios producidos, el 76,7% del total de la actividad de la comunidad ese ejercicio. En 2023, según el balance publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE), alcanzaron el 78,1%, unos 60.175 millones de euros. Concretamente, el PIB de A Coruña en 2023 superó los 35.000 millones, la provincia pontevedresa rondó los 25.100 millones de euros; los 8.900 millones Lugo; y cerca de 7.900 millones Ourense.

¿Por qué es tan importante ver la distribución de la riqueza en la autonomía y su evolución? «El PIB es una magnitud macroeconómica que resume el volumen de actividad productiva en un espacio económico en un periodo de tiempo determinado», como recuerda el IGE. Recoge los procesos de producción de diversos agentes que operan en cada concello, desde las empresas a las administraciones públicas, pasando por los hogares, y sacan al mercado bienes y servicios. Así se puede ver la especialización de cada uno en un sector determinado, el músculo del que dispone para hacerse más grande o su capacidad de resiliencia para afrontar crisis.

De la misma manera que la foto general de la comunidad esconde realidades muy diversas entre provincias, poner el foco a menor escala todavía muestra muchas Galicias dispares entre ayuntamientos. Vigo lidera el ranking con un PIB de 9.760 millones de euros en 2023, el 12,7% del conjunto de la actividad económica regional. El volumen de bienes y servicios producidos creció el 5,6% en comparación con el ejercicio anterior. El de A Coruña medró el 5,1%, hasta los 9.451 millones de euros y su cuota en el PIB autonómico ronda el 12,3%. Son los dos concellos que más tiran de la actividad, a mucha distancia del resto en esa progresiva senda hacia la concentración espacial que hace que el 60% de la riqueza de Galicia se concentre en solo una veintena de municipios. Por detrás de Vigo y A Coruña figuran Santiago de Compostela, con 4.840 millones de euros en 2023, un 13,6% más que en 2022. El PIB de Arteixo avanzó el 0,4%: 3.129 millones de euros. El 12% subió el de Lugo (2.945 millones); el 7,1% el de Ourense (2.869 millones); el 4,3% el de Pontevedra (2.469 millones); el 13,3% el de Ferrol (1.861 millones); el 6,6% el de O Porriño (1.244 millones); y el 9,3% el de Oleiros (956 millones de euros).

Narón protagoniza una de las excepcionales caídas del PIB municipal en 2023. Se situó alrededor de los 908 millones de euros después de un recorte del 3%. La actividad en Vilagarcía rozó los 824 millones (6,4% más); en Culleredo ascendió a 794 millones (13%); cerca de 667 millones en Carballo (5,6% de alza); 638 millones en Mos (4%); 633 millones en Ames (7,9%); 631 millones en Ribeira (6%); 616 millones en Redondela (5,1%); 575 millones en Padrón (16,9% de incremento); y 559 millones en Marín, donde la subida fue del 4%.

Los últimos diez años, que aglutinan la salida de la crisis de la burbuja inmobiliaria, el zarpazo del COVID-19 y un escenario cada vez más cargado de incertidumbre por las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos, dejan importantes variaciones en el top 20 municipal en el PIB. Principalmente, la salida de As Pontes de García Rodríguez y Cervo de los puestos más altos por la sacudida de la transición energética en el primer caso y la paralización de las plantas de Alcoa en el segundo.

En los puestos de cola no hay modificaciones de calado. Negueira de Muñiz tiene el menor PIB de Galicia, alrededor de 5,3 millones de euros. Por debajo de los 7 millones de euros están Beade y Quintela de Leirado; en Gomesende fueron 7,2 millones en 2023; 7,6 millones en A Teixeira; y 7,8 millones en Pontedeva.

El sector servicios capitaliza el PIB de la inmensa mayoría de municipios gallegos, aunque no en la misma proporción. Santiago, corazón administrativo de la comunidad, es el paradigma con el 82%. En Pontevedra representa el 76,2%; el 75,3% en A Coruña; el 75,1% en Lugo; el 74,2% en Ourense; y el 66,2% en Vigo, donde la industria mantiene la mayor cuota de la actividad de todas las grandes ciudades con el 18,5%. La actividad manufacturera tiene su peso más elevado en el PIB de O Porriño, donde llega al 50,1%. La construcción reina en Oleiros (17,9%); Sanxenxo (17,2%); y Miño (14,9%). El sector primario predomina en Cospeito (35,1%); Castro de Rei (30,1%); y Guitiriz (28,3%).

La especialización productiva de cada uno de los territorios marca otra gran diferencia del PIB. Teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, el concello con mayor riqueza por habitante es Carballeda de Valdeorras. Nada menos que 174.564 euros per cápita por el empuje de la industria de la pizarra. A continuación está Muras, con 127.288 euros, a causa de la energía: ningún otro municipio de la comunidad tiene tantos parques eólicos, una veintena. El PIB por habitante en San Cibrao das Viñas, donde se asientan, entre otros, las sedes centrales de Adolfo Domínguez y Aceites Abril, ronda los 97.000 euros; en Arteixo, cuna de Inditex, los 92.700 euros; y más de 80.600 en Vilariño de Conso, epicentro de la explotación hidroeléctrica.

El ingreso medio por hogar creció casi un 5% en Galicia en 2024

El ingreso medio mensual neto en los hogares gallegos alcanzó los 2.830 euros en 2024, un 4,9% más que el ejercicio anterior, según los resultados de la Enquisa estrutural de fogares publicada ayer también por el IGE. La mediana, que marca el umbral de lo que percibe como mucho la mitad de las familias, se situó en 2.462 euros tras un incremento algo menor, del 4,3%. Santiago y Vigo son los dos concellos con mayor ingreso medio por hogar: 3.267 y 3.153 euros, respectivamente. En Pontevedra fueron 3.035 euros; 2.887 euros en A Coruña; 2.940 euros en Lugo; 2.846 en Ourense; y 2.676 euros en Ferrol. Seis de cada diez hogares llegaron con facilidad a final de mes; el 34,6% lo hizo con dificultad; y el 5,7% con muchos problemas.