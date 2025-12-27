La CEG avisa: la saturación de la red eléctrica frena proyectos industriales

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) advierte de que Galicia corre el riesgo de perder una oportunidad industrial clave vinculada a la transición energética y a la reindustrialización debido a la insuficiente inversión en redes eléctricas, consecuencia de un marco regulatorio que no incentiva adecuadamente estas infraestructuras.

Galicia es una de las comunidades con mayor capacidad de generación eléctrica del país y un peso muy relevante de las energías renovables, que representan en torno al 70 % de la potencia instalada. Produce de forma estructural más electricidad de la que consume y es exportadora neta al resto del sistema. Sin embargo, esta fortaleza contrasta con una red de transporte y distribución insuficiente, que limita la capacidad para atraer nueva industria y transformar el potencial energético en valor industrial.

Desde la CEG subrayan que, pese a contar con una industria preparada para avanzar en la descarbonización y con una posición estratégica como potencia energética, el actual marco retributivo de las redes eléctricas no ofrece la seguridad ni la rentabilidad necesarias para acometer las inversiones que requiere el sistema. Esta situación pone en riesgo proyectos industriales estratégicos, empleo de calidad e inversiones presentes y futuras en Galicia.

La preocupación empresarial se enmarca en un contexto nacional en el que el 87 % de los nudos eléctricos están saturados y solo se concede una de cada diez solicitudes de acceso. En este escenario, la CEG muestra su inquietud ante la propuesta de la CNMC de fijar una tasa de retribución del 6,58 % para las redes eléctricas durante los próximos seis años, inferior a la de países como Reino Unido (8 %) o Portugal (7,4 %), y por debajo de otros sectores regulados en España.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha señalado que “Galicia no puede quedar al margen del proceso de reindustrialización y transición energética por la falta de infraestructuras básicas”, y ha advertido de que “sin una red eléctrica suficiente y bien dimensionada será imposible atraer nuevos proyectos industriales, retener inversiones y generar empleo”. También ha calificado de “incoherente” la falta de homogeneidad en los criterios de retribución de las redes eléctricas respecto a otros países europeos.

En Galicia, la limitada capacidad de evacuación y acceso a la red está frenando desarrollos industriales ligados a sectores clave como la industria electrointensiva, la automoción, la cadena forestal-madera, la industria agroalimentaria, la economía del hidrógeno verde y los nuevos proyectos renovables. La patronal insiste en que, sin un refuerzo urgente de la red de transporte y distribución, proyectos de inversión podrían trasladarse a otras comunidades o al extranjero, perdiéndose oportunidades de empleo cualificado y modernización industrial.