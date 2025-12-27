El Gobierno lanza otros 292 millones para repotenciar parques eólicos e hidroeléctricas

Tras el éxito cosechado en la anterior tanda que permitió revitalizar la renovación tecnológica del sector eólico, incluido el parque Sotavento liderado por la Xunta, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, aprobó la segunda convocatoria de los programas Repotenciación Circular (Repoten 2) de ayudas a la renovación de parques eólicos antiguos e instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 megavatios (MW), cuyas solicitudes pueden presentarse entre el 15 de enero y el 24 de febrero y que está dotada con 292 millones de euros de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La línea de ayudas, según informó el Ministerio en un comunicado, busca dotar de mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental al parque eólico español y modernizar también un número significativo de centrales hidroeléctricas, dando continuidad a la adecuación tecnológica en estos ámbitos impulsada por la primera edición, a la que se destinaron 222,5 millones de euros. Se incentivarán las inversiones para sustituir viejos aerogeneradores por otros de última generación y para la renovación tecnológica y ambiental de instalaciones hidroeléctricas de hasta 50 MW. En ambos casos se incluye el almacenamiento hibridado como subvencionable. Se prevé que este nuevo plan renove permita repotenciar al menos 750 megavatios (MW) eólicos y la modernización de unos 115 MW hidroeléctricos, además de sumar 130 megavatios hora (MWh) de capacidad de almacenamiento.

Además de más presupuesto, la presente convocatoria de ayudas incorpora novedades significativas, ya que flexibiliza las condiciones para incentivar que las actuaciones subvencionables incluyan almacenamiento hibridado, tanto en los proyectos de repotenciación eólica como en los de mejora tecnológica y ambiental de instalaciones hidroeléctricas y, en estas últimas, eleva de 10 a 50 MW la potencia de las plantas susceptibles de recibir ayudas. Del monto total dispuesto ahora se destinarán 252 millones de euros al programa de repotenciación de parques eólicos y los 40 millones de euros restantes al programa para plantas hidroeléctricas, pudiendo trasvasarse excedentes entre ambos, en su caso.

En la anterior edición recibieron subvenciones seis iniciativas para levantar las primeras plantas industriales de reciclaje y tratamiento de palas eólicas en España. Esta segunda convocatoria de Repotenciación ya no incluye ayudas a esta tipología de proyectos, porque el IDAE ya lanzó un nuevo programa específico de ayudas al impulso de la economía circular de bienes de equipo para energías renovables (Renocicla), dotada con 100 millones de euros, en curso y cuyo plazo de recepción de solicitudes finalizó a mediados de septiembre.

El IDAE gestionará la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. Los proyectos seleccionados deberán respetar el principio DNSH de «no causar un daño significativo» al medioambiente.

En la valoración de los expedientes se ponderarán criterios de reducción de ayuda solicitada, viabilidad administrativa, grado de innovación en el apoyo al sistema eléctrico, ubicación en zonas de Transición Justa y Reto Demográfico, así como criterios de resiliencia en apoyo de la cadena de valor nacional y europea.

Las iniciativas que resulten beneficiarias deberán estar ejecutadas antes del 30 de junio de 2030, con posibilidad de ampliación hasta el 31 de diciembre de 2030, según lo establecido en la reciente Orden ministerial del Ministerio que adapta las bases reguladoras de varios programas de incentivos del PRTR de acuerdo con los criterios del esquema de ayudas definido por la Comisión Europea.