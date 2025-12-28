Entre un Ibex 35 en máximos y el temor a una burbuja por la inteligencia artificial

Termina un año histórico para el Ibex 35. Desde su creación en 1992, nunca había logrado cotizar por encima de los 17.000 puntos tras anotarse una rentabilidad anual cercana al 50%. ¿Los motores? El empuje de la banca, que supone el 40% de la capitalización del índice, e Indra por la gran inversión prometida en el rearme europeo. El selectivo aprovecha, además, el buen momento de la economía española, que lidera el crecimiento en la UE junto a Portugal e Irlanda desde 2024, y que contrasta con el declive de las grandes potencias Alemania y Francia. La facturación de las empresas del Ibex 35, no obstante, es cada día más internacional y ya supone un 65%. Más allá de la bolsa nacional, el ejercicio que concluye será recordado por los aranceles en el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, el acuerdo de paz en Palestina y la expansión de la inteligencia artificial (IA). ¿Qué le espera al inversor en 2026? ¿Llegará la tregua a Ucrania? ¿Estallará una burbuja por la vivienda? ¿Por la IA? ¿Dónde hay que invertir en 2026?

El gran debate que se plantea el próximo año entre los analistas es el avance de la IA, los planes de inversión de las compañías y si hay o no burbuja de precios con una tecnología incipiente como fue internet en el ocaso de los años 90 y el comienzo del nuevo siglo. La crisis de las puntocom sigue presente en la mente de muchos ahorradores que vieron cómo su dinero se dilapidaba en compañías en las que se había depositado grandes expectativas pero que aún no lograban beneficios, como es el caso de Terra en España, Pets.com en EEUU y Lastminute en el Reino Unido.

Claras diferencias

El presidente de Blackstone, Jonathan Gray, prevé que en los próximos años la inversión en IA alcance los dos billones de dólares: un billón en EEUU y otro billón en el resto del mundo. Unas cifras que encajan, en líneas generales, con las estimaciones de la Comisión Europea, según las cuales en 2030 el volumen acumulado de inversión en IA rondará los 1,9 billones. Las grandes tecnológicas de Wall Street, en clara pugna por ver quién lidera esta carrera por la nueva hegemonía digital frente a la competencia china, han anunciado proyectos que suman 400.000 millones. "Aquí lo difícil es saber si estos planes se van a acabar monetizando o no. Nuestra estrategia pasa por no asumir demasiado riesgo en ninguna compañía y reducir la volatilidad con ponderaciones de menos peso respecto a índices como el Nasdaq", sostiene la directora de gestión de activos de CBNK, Esther Marín.

Andrés Allende, gestor del fondo Paradigma Value Catalyst Equity de A&G Global Investors, subraya que los grandes anuncios de inversión en el sector -aunque hayan sido puestos en duda por el mercado- no suponen un riesgo relevante. A su juicio, los grandes actores de la industria, como Microsoft y Meta, tienen capacidad de sobra para financiar los proyectos comprometidos y previsiblemente seguirán haciéndolo con cargo a su caja operativa. "La voluntad y la capacidad de invertir están ahí. Hoy no es una burbuja", defiende. Allende recalca, además, que la inteligencia artificial cuenta con impulso adicional desde el ámbito público, ya que los Estados están poniendo en marcha programas propios para proteger y desarrollar sus intereses estratégicos.

En febrero, la Comisión Europea comprometió 20.000 millones de euros a través de su iniciativa InvestAI para establecer hasta cinco gigafactorías de IA en la UE. El Banco Europeo de Inversiones, que lidera la exministra española Nadia Calviño, estudia las posibilidades de complementar las subvenciones con préstamos para estimular la inversión privada y crear una sólida infraestructura de IA para la industria, las empresas emergentes y los investigadores europeos.

"A veces vemos burbujas. A veces, la única jugada ganadora es no jugar", publicó el autodeclarado profeta de Wall Street Michael Burry tras la presentación de los últimos resultados de Nvidia. Burry, que ganó 700 millones durante la crisis de Lehman Brothers a través de su fondo de cobertura (hedge fund en la jerga financiera) Scion Asset Management ha sido una de las primeras voces autorizadas en hablar de burbuja, a los que le han seguido el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, y los economistas del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

EVOLUCIÓN DEL IBEX-35 DESDE 2025 Gráfico con la evolución del Ibex-35 y el valor de cierre anual desde 2005.

A pesar de los temores hay grandes diferencias entre la crisis puntocom y la supuesta burbuja actual: ahora los grandes dominantes de la IA ganan dinero, no tienen deuda y presentan resultados sorprendentes cada trimestre. El ejemplo paradigmático fueron las cuentas de Nvidia, que fueron una suerte de termómetro de la salud de los siete magníficos de la Bolsa de Nueva York y en las que el propio Burry falló al invertir en corto contra la compañía. La mayor fabricante de semiconductores y procesadores de EEUU volvió a batir récords en el tercer trimestre, al disparar un 51,8% su beneficio neto hasta los 77.107 millones de dólares (66.531 millones de euros) en los nueve primeros meses de su año fiscal, superando todas las expectativas.

"Donde veo más riesgo de burbuja es en compañías no cotizadas como OpenAI, Anthropic y Mistral, muy apalancadas y sin beneficios, que podrían generar volatilidad si debutan en bolsa con valoraciones exigentes y en Oracle, que está en una fase de transición desde el hardware hacia la IA. Aún así, ese tipo de correcciones serían una oportunidad para comprar tecnología más barata, siempre siendo selectivos y priorizando a los grandes jugadores y, sobre todo, a las firmas de infraestructuras que soportan la IA, como Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia y Broadcom", comenta Ramón Forcada, director de análisis y mercados de Bankinter.

A juicio de la directora de análisis de Renta 4, Natalia Aguirre, hay señales de alerta y aspectos a vigilar, tales como la circularidad de las inversiones. "Hay mucho riesgo de financiación cruzada. Si uno de los actores tiene problemas, puede producirse un cierto efecto dominó, porque tienen la misma base inversora y la misma base tecnológica", añade. Además, señala a Oracle y OpenAI como los dos "eslabones débiles" en esta coyuntura, así como el reto que supondrá alimentar en términos de energía a toda esta industria. Creand Asset Management, la antigua Credit Andorrà, considera que mientras no se produzca un giro al alza en los tipos de interés, es razonable pensar que el impulso de las compañías ligadas a la IA continuará.

El consenso espera una pausa en la bajada de tipos tanto por parte de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo (BCE), aunque si el mercado laboral estadounidense flojea la Fed no dudará en bajar el coste del dinero ante las presiones de Trump. La inflación parece controlada, aunque se ven cifras más altas en los precios de los alimentos.

Los bancos, protagonistas

Más allá de la IA y las tecnológicas, la histórica revalorización del Ibex 35 este 2025 demuestra que los inversores tienen apetito por sectores como la banca, las aseguradoras o las compañías de defensa. Sin embargo, el consenso de los analistas se muestra algo más prudente para 2026 y no esperan la repetición de las cifras del año que concluye. Bankinter otorga un potencial al Ibex 35 del 13,5% hasta los 19.340 puntos y alertan de un posible "mal de altura" tras el fuerte rally -la banca europea acumula una subida media cercana al 70%-, sostienen que los bancos siguen cotizando baratos tanto frente al resto del mercado, presentan márgenes estables y razonables, como ya se ha visto con tipos de interés en torno al 2%, y si mejoran sería más por el mayor crecimiento del PIB -y el aumento del volumen de crédito- que por un efecto directo del coste del dinero.

Algo menos optimista se muestra Renta 4 que ve un recorrido alcista al selectivo español del 5%. El codirector de análisis, César Sánchez-Grande, comenta que el sector financiero se está comportando de una manera muy positiva, pero "todavía queda valor en un entorno de tipo de interés estable, con bajos niveles de mora y elevados niveles de crédito". XTB, por su parte, ve correcciones en el índice español para el próximo año pero destaca algunas compañías como Puig, farolillo rojo del Ibex 35 en 2025 con una caída del 14,5%, e Inditex. "El sector bancario, principal motor del índice, muestra signos de desaceleración de beneficios, lo que nos lleva a prever un avance moderado. Esto nos deja con un precio objetivo para el 2025 de 16.632 puntos", sentencian.