Más de 300 emprendedores reciben apoyo de la Asociación de Jóvenes Empresarios a través del programa Reinicia

La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña- AJE A Coruña cierra el año "consolidando su papel como entidad de referencia en el apoyo al emprendimiento en la provincia tras trabajar con más de 300 emprendedores y emprendedoras coruñeses a través del Programa Reinicia, desarrollado en el marco del convenio de colaboración con la Diputación de A Coruña", informa.

El Programa Reinicia, dirigido al apoyo a los emprendedores y a la consolidación empresarial en la provincia de A Coruña, ha permitido a la asociación "desplegar un completo programa de actividades orientadas a fortalecer el tejido empresarial local". Entre ellas, se han organizado visitas a empresas de referencia como Trison, Inditex, Vegalsa-Eroski y Prosegur para conocer de primera mano sus modelos de gestión, procesos internos y estrategias de crecimiento, así como para intercambiar experiencias con sus equipos directivos.

A lo largo del año, las personas participantes han tenido acceso a acciones de formación práctica, foros empresariales, visitas a empresas referentes de la provincia, actividades de networking y un servicio de acompañamiento individualizado adaptado a las necesidades de cada proyecto.