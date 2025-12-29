Más de 300 emprendedores reciben apoyo de la Asociación de Jóvenes Empresarios a través del programa Reinicia
La entidad coruñesa hace balance del programa desarrollado en el marco del convenio de colaboración con la Diputación para fortalecer el tejido empresarial local
La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña- AJE A Coruña cierra el año "consolidando su papel como entidad de referencia en el apoyo al emprendimiento en la provincia tras trabajar con más de 300 emprendedores y emprendedoras coruñeses a través del Programa Reinicia, desarrollado en el marco del convenio de colaboración con la Diputación de A Coruña", informa.
El Programa Reinicia, dirigido al apoyo a los emprendedores y a la consolidación empresarial en la provincia de A Coruña, ha permitido a la asociación "desplegar un completo programa de actividades orientadas a fortalecer el tejido empresarial local". Entre ellas, se han organizado visitas a empresas de referencia como Trison, Inditex, Vegalsa-Eroski y Prosegur para conocer de primera mano sus modelos de gestión, procesos internos y estrategias de crecimiento, así como para intercambiar experiencias con sus equipos directivos.
A lo largo del año, las personas participantes han tenido acceso a acciones de formación práctica, foros empresariales, visitas a empresas referentes de la provincia, actividades de networking y un servicio de acompañamiento individualizado adaptado a las necesidades de cada proyecto.
