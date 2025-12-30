AJE A Coruña impulsa el emprendimiento y respalda a más de 300 personas en 2025
La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña (AJE A Coruña) cierra el ejercicio consolidada como referente en el impulso al emprendimiento tras acompañar a más de 300 emprendedores a través del Programa Reinicia, desarrollado en colaboración con la Diputación de A Coruña.
La iniciativa, orientada tanto al apoyo a nuevos proyectos como a la consolidación empresarial, ha incluido formación práctica, foros empresariales, visitas a compañías tractoras de la provincia, actividades de networking y un servicio de acompañamiento individualizado. Entre las acciones más valoradas destacan las jornadas de alta dirección, con visitas a empresas como Inditex, Vegalsa-Eroski, Trison o Prosegur.
La presidenta de AJE, Eva Rosende, destacó que el programa «refuerza el tejido empresarial coruñés» y subrayó la importancia de la colaboración institucional para ampliar su alcance en toda la provincia.
