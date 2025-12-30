Amper vende el 25% de su filial coruñesa Elinsa por 41 millones

La multinacional tecnológica española Amper ha vendido el 25% de su filial coruñesa Elinsa (Electrotécnica Industrial y Naval) a la entidad público-privada Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) por 41,2 millones de euros, mediante una ampliación de capital del fondo público-privado FIEX.

La operación, comunicada este martes a la CNMV, persigue acelerar el crecimiento de la compañía en el ámbito de la gestión y el almacenamiento energético, tanto para usos civiles como militares, y tendrá un impacto directo en la provincia de A Coruña.

La inversión permitirá acelerar la puesta en marcha de la nueva planta en el polígono de Morás, en Arteixo, con la que Elinsa prevé duplicar su capacidad de fabricación de equipos de electrónica de potencia ligados a la inversión y almacenamiento de energía. Buena parte de esa producción estará destinada a mercados internacionales. Además, la empresa contempla una segunda fábrica complementaria, ante la «gran demanda futura» prevista a nivel global.

El plan industrial incluye también un programa de digitalización asociado a la nueva planta, con soluciones tecnológicas para mejorar la integración y trazabilidad de los procesos productivos, y un desarrollo tecnológico específico para sistemas modulares de almacenamiento energético de entre 20 kWh y 1 MWh, un segmento clave para redes eléctricas, industria, renovables y aplicaciones estratégicas.

La operación tiene además una dimensión exterior relevante: los fondos servirán para reforzar los activos, capacidades y operaciones de Elinsa en Brasil, donde Amper prevé un fuerte crecimiento apoyado en acuerdos con grandes compañías energéticas como el grupo Equatorial.

Con esta alianza, el grupo subraya que consolida su posición como actor de referencia en soluciones de energía de «uso dual», con aplicaciones tanto en el ámbito civil como en defensa y seguridad nacional.