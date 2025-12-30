El Club Cámara Noroeste cierra su primer año con más de 200 socios y 300 eventos

El Club Cámara Noroeste, impulsado por la Cámara de Comercio de A Coruña para fortalecer el tejido empresarial y crear espacios de networking, formación y colaboración, cierra su primer año de funcionamiento con un balance que confirma su rápida consolidación como referente económico en el noroeste peninsular.

En menos de doce meses, el proyecto ha conseguido reunir a dos centenares de socios, procedentes de empresas de distintos tamaños y sectores, y ha convertido sus instalaciones en un punto de encuentro estable para la actividad corporativa. Desde su apertura en enero se han celebrado 302 eventos entre congresos, jornadas, reuniones y encuentros profesionales, con 4.381 asistentes a auditorio y salas, además de 130.735 personas que accedieron al centro durante el año.

Estas cifras reflejan, según la entidad, no solo la intensa agenda desarrollada, sino también la confianza que el tejido empresarial deposita en este espacio para impulsar proyectos, compartir conocimiento y generar alianzas. Junto a la actividad puramente corporativa, el club también ha acogido iniciativas vinculadas a la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad.

«Estamos muy orgullosos de lo conseguido en este primer año. Los datos confirman que vamos por el buen camino», subraya el gerente del club, Miguel Ángel Méndez, que fija como objetivo para 2026 seguir creciendo y aportar más valor a las empresas.