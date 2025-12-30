El sector del ocio nocturno de Galicia prevé facturar cerca de 11 millones en Nochevieja, casi un 3% más

El sector del ocio nocturno de Galicia prevé facturar cerca de 11 millones de euros durante la Nochevieja, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al año anterior, según los datos de un estudio realizado por la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche y Coca-Cola, en colaboración de la Asociación de Empresarios de Ocio, Galicia de Noite.

El informe indica que el sector afronta la última noche del año con perspectivas favorables y de crecimiento económico, ya que el 72,7% de los establecimientos esperan igualar o mejorar los resultados de facturación del año anterior. Esta evolución positiva se sitúa claramente por encima de la media estatal, en donde la previsión del alza es del 0,4%.

En cuanto al perfil del público, la edad media se sitúa en los 30,5 años, con un predominio de los tramos de edad comprendidos entre los 20 y los 40 años. En concreto, el 54,5% del público tendrá entre 20 y 30 años; el 36,4% entre 30 y 40 años y el 9,1% entre 40 y 50 años.

En lo tocante a la procedencia del público, el 63,6 % de los locales contará con asistentes de la propia ciudad y el 54,5% con gente procedente de su provincia.

También aumenta la diversificación de la fiesta, pues el 18,2% abrirá por la tarde, el mismo porcentaje que programará espectáculos culturales o propuestas especiales para Nochevieja.

En cuanto a la música, la opción mayoritaria será la programación habitual con DJ residentes, elegida por el 63,6% de los locales. Un 18,2% apostará por un repaso a los mejores temas musicales de la historia de diferentes géneros, mientras que otros establecimientos ofrecerán sesiones especiales basadas en éxitos del año.

El mes de diciembre representa ya el 16,8% de la facturación anual de los locales de ocio de Galicia, "lo que confirma la importancia estratégica de la campaña navideña para el sector y su contribución a la actividad económica y social de las ciudades gallegas", destaca Galicia de Noite en un comunicado.

Por su parte, A Coruña será capital española de la vida nocturna 2026 a partir del 1 de enero, por lo que toma el relevo de Toledo en 2025. Incluirá un programa de actos, con el evento central de la Segunda Conferencia Nacional del Ocio nocturno y la gala de entrega de los premios Recicla la Noche, que tendrán lugar los días 19 y 20 de mayo.