Convocan huelga el 7 de enero en el comercio textil coruñés

Los sindicatos CIG y UGT han convocado huelga en el comercio textil en la provincia de A Coruña el próximo 7 de enero en demanda de un marco gallego «que blinde los convenios provinciales frente al estatal». Con motivo del paro de 24 horas fijado para el día 7, han convocado una manifestación desde la plaza de Lugo, a partir de las doce del mediodía. En un comunicado, las centrales sindicales rechazan que el sector esté regulado por un convenio estatal que, apostillan, «reúne peores condiciones» y que, añaden, «pretende implantar la patronal ARTE», integrada por las grandes empresas del sector.

