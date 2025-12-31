Ocho proyectos coruñeses consiguen 77 millones para almacenar energía

La resolución final del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de las ayudas FEDER al almacenamiento energético en España confirma un fuerte impacto para A Coruña: ocho proyectos radicados en la provincia suman 77 millones de euros, lo que consolida al territorio como el polo principal a nivel autonómico para la nueva infraestructura energética. Las iniciativas combinan bombeo hidroeléctrico y sistemas de baterías y tienen una clara dimensión industrial, con efectos en el empleo, la inversión y la modernización del sistema eléctrico.

El proyecto que mayor subvención recibe es la central hidroeléctrica reversible de Montemaior, promovida por Gnera Energía en A Laracha, que consigue 39,2 millones. Permitirá almacenar energía mediante bombeo, lo que aportará flexibilidad a la red.

Iberdrola logra financiación para dos parques eólicos con sistemas de almacenamiento hibridados: Pedregal Tremuzo (Mazaricos, Muros y Outes) con 14,8 millones y Monte Treito (Rianxo, Dodro, Lousame y Rois) con 10,1. El parque de Monte Redondo, de Naturgy, en Vimianzo, consigue 6,7. En todos los casos, el almacenamiento asociado permitirá integrar mejor la producción renovable y optimizar su operación.

El ayuntamiento de Cerceda concentra tres proyectos de baterías independientes conectadas a la red, vinculados a la transformación energética del entorno de Meirama: Bess Poza, de Gobela, con 2 millones; Bess Barcés, de Despro Wind, con 1,7; y Bess Raposeiras, de Yerga Solar, con 1,1. Su objetivo es inyectar energía en momentos de alta demanda y reforzar la estabilidad del sistema. Completa el bloque coruñés Bess Serra de Outes, del grupo Eni, en Outes, con 1,9, también basado en baterías.

Otros tres proyectos gallegos

Además de los proyectos coruñeses, Galicia suma otros tres más: Muras (Lugo), de Iberdrola, con 13,9 millones; Bess Beariz (Ourense), con 4,1; y Bess Troncal (Vigo), de Naturgy, con 1,2.

En comparación con la resolución provisional del pasado octubre, cuando Galicia alcanzaba los 104,3 millones y 10 proyectos, la resolución definitiva reduce el volumen total debido a la caída de una de las iniciativas y sitúa la asignación gallega en los 97 millones, dentro de un reparto nacional que al final baja de 840 a algo más de 818. El éxito de la convocatoria, con 1.750 solicitudes recibidas, obligó a incrementar en casi un 17% la dotación de 700 millones prevista inicialmente.

Pese a todo, el peso de Galicia se mantiene entre las comunidades más beneficiadas. El reparto estatal confirma la prioridad a las regiones menos desarrolladas, con Andalucía como principal destino, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia. La comunidad gallega es tercera tanto en subvenciones recibidas como en proyectos que las han conseguido.

Las ayudas, que deben ejecutarse en un máximo de 36 meses y los proyectos, estar concluidos antes del 31 de diciembre de 2029, impulsan la capacidad de almacenamiento como pieza clave para la transición energética, la integración renovable y la seguridad del suministro.

Al margen de las iniciativas asentados en la comunidad, la coruñesa Ecoener obtiene cerca de 8 millones para sistemas de almacenamiento hibridados en sus plantas fotovoltaicas de Canarias, con 14 MW de potencia y 56 MWh de capacidad, lo que refuerza también su posición empresarial en este nuevo mercado.