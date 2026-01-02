Más de un centenar de empresas coruñesas deberán reducir el uso del coche

Más de un centenar de compañías de la provincia de A Coruña deberán cambiar la forma en la que sus plantillas se desplazan al trabajo. Todas las empresas que tengan al menos 200 empleados por centro estarán obligadas a diseñar planes de movilidad que reduzcan el uso del coche privado con carburantes y apuesten por alternativas menos contaminantes.

La norma exige promover el vehículo eléctrico y priorizar medios colectivos o compartidos, como trenes, autobuses o servicios de coche compartido, además de reorganizar turnos para evitar masificaciones, impulsar el teletrabajo o incluso ofrecer incentivos, como días libres, a quienes vayan en bicicleta o a pie.

La medida forma parte de la Ley de Movilidad Sostenible, convalidada en el Congreso y ya en trámite en el Senado, y alcanzará en la provincia coruñesa a 129 compañías privadas, además de las administraciones que superen ese umbral de personal. En Pontevedra afectará a 66, en Ourense a 22 y en Lugo a 12, lo que sitúa el total gallego en 229 centros laborales. El objetivo es reducir emisiones y aliviar el tráfico, y su aprobación es clave para que la Unión Europea libere unos 10.000 millones de fondos.

El texto legal llega con retraso respecto al calendario previsto y fija un plazo de dos años desde su entrada en vigor para que las empresas implanten los Planes de Movilidad al Trabajo, previsiblemente hacia octubre de 2027. Primero deberán analizar cómo se mueven sus trabajadores y, a partir de ese diagnóstico, negociar con los representantes sindicales medidas voluntarias.

Las empresas deberán demostrar avances medibles y comunicar los resultados, con seguimiento público para garantizar que los cambios no queden solo en el papel.