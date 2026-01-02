El Ibex 35 arranca 2026 sin sobresaltos: leve caída, pero firme sobre los 17.200 puntos tras un año histórico

El Ibex 35 ha inaugurado 2026 con un tono contenido y sin grandes sobresaltos. En la primera sesión del año, este viernes 2 de enero, el principal índice de la Bolsa española registró a primera hora un ligero descenso del 0,06%, hasta situarse en torno a los 17.297 puntos, consolidando así el nivel de los 17.200 puntos tras el parón navideño.

La jornada supone la vuelta a la actividad normal en los mercados tras la sesión reducida del pasado 31 de diciembre y el cierre total del 1 de enero. Los inversores regresan al parqué con la mirada puesta en consolidar niveles después de un ejercicio excepcional para la renta variable española.

Y es que el Ibex cerró 2025 como su mejor año desde 1993, con una revalorización acumulada del 49,27%, un hito histórico que permitió al selectivo mantenerse de forma sostenida por encima de los 17.000 puntos, un umbral nunca antes alcanzado. Este sólido comportamiento estuvo apoyado tanto en el buen tono del sector bancario como en el tirón de valores ligados a infraestructuras y energías reguladas.

El arranque de 2026 se produce, no obstante, en un entorno internacional aún marcado por la incertidumbre. A lo largo del último año, los mercados han tenido que convivir con la volatilidad derivada de los conflictos geopolíticos en Ucrania y Oriente Próximo, las tensiones comerciales globales y las dudas sobre el impacto económico y bursátil de la inteligencia artificial.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en el último día de 2025 una prórroga de 12 meses del incremento de aranceles que debía entrar en vigor el 1 de enero de 2026 y que afectaba a determinados productos de madera, una decisión que ha sido leída por el mercado como un alivio temporal para algunos sectores industriales.

Dentro del Ibex, los mayores avances en los primeros compases de la sesión corresponden a Grifols (+1,73%), Cellnex (+0,69%), Redeia (+0,53%) y Fluidra (+0,43%), mientras que Naturgy, Aena y ArcelorMittal encabezaban los recortes, con descensos en torno al 0,46%.

El tono es mixto en el resto de Europa. París, Milán y Fráncfort abren con leves caídas, mientras que Londres se desmarcaba con un avance del 0,16%, en una sesión de transición y con bajo volumen típico de comienzos de año.

En los mercados de materias primas, el petróleo Brent sube un 0,6%, hasta los 61,21 dólares por barril, y el WTI avanza en la misma proporción, hasta los 57,79 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a diez años desciende hasta el 3,325%, mientras que el euro se mantiene estable frente al dólar en los 1,1734 billetes verdes.

Con este arranque prudente, el Ibex 35 comienza 2026 buscando afianzar las ganancias históricas logradas el año pasado y a la espera de nuevas referencias macroeconómicas que marquen el rumbo del ejercicio.