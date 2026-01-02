Los sueldos gallegos solo superan la media estatal en el sector primario y la construcción

El trabajo en Galicia se paga peor que en el conjunto de España. Según el informe publicado por el Instituto Galego de Estatística (IGE), el salario bruto medio anual en Galicia se sitúa en los 24.169 euros. Casi 3.000 euros por debajo del promedio en el conjunto estatal, que ronda los 27.000. Una brecha salarial que se profundizó entre 2018 y 2022, ya que, a pesar de que la retribución bruta que perciben los asalariados gallegos medró casi un 9%, lo hizo a un ritmo menor que en todo el país, donde los salarios se incrementaron de media un 12,2%.

En este sentido, el estudio revela una fuerte concentración de trabajadores en los tramos salariales más bajos: más de un tercio de los asalariados gallegos no llegó a percibir el equivalente anual del salario mínimo interprofesional, lo que refleja la fragilidad de buena parte del tejido laboral en sectores de baja remuneración y elevada temporalidad.

Salarios

Según los datos del ente estadístico autonómico, únicamente las empresas gallegas de dos sectores productivos retribuyen a sus trabajadores un salario superior al de la media estatal: el sector primario y la construcción. En el caso del primario, el peso de la pesca, la actividad agraria y forestal y la especialización productiva explican que las remuneraciones se sitúen por encima del registro del resto del Estado.

Algo similar ocurre en el ámbito de la construcción, que ha incrementado en los últimos años su volumen de actividad, generando, por lo tanto, una demanda sostenida de mano de obra cualificada y niveles salariales que, de media, superan a los del conjunto del Estado. Ahora bien, ninguno de los dos sectores figuran entre las ramas con mejores retribuciones en la comunidad. Un listado que copan las finanzas y seguros (51.404 euros brutos al año), el sector energético (46.904), el sector de la información y las comunicaciones (34.671), la administración pública (32.458) y las actividades científicas y técnicas (31.948). Precisamente es en estos ámbitos de salarios más elevados, con la excepción del funcionariado, donde se registran mayores diferencias retributivas entre Galicia y la media estatal: un asalariado gallego del sector financiero cobra de media casi 8.000 euros menos al año que el promedio de sus homólogos en España; en el sector de las comunicaciones, esta diferencia es de 7.200 euros. Los profesionales del sector energético tienen una retribución de 6.800 euros anuales menos en Galicia y, finalmente, los profesionales técnicos y científicos perciben en la comunidad 4.700 euros menos al año.

Brecha de género

El informe pone también el foco en la importante brecha salarial de género existente en el mercado laboral de la comunidad. El salario medio de un varón en la comunidad es de 26.626 euros brutos anuales, por los 21.912 que promedian las mujeres; una diferencia de más de 4.700 euros y del 17,7 %.

Es importante hacer esta diferencia, ya que a nivel estatal, en términos monetarios, la grieta salarial entre géneros es mayor y supera ligeramente los 5.000 euros, pero, al tratarse de remuneraciones que de base son ya superiores, la diferencia porcentual es del 17,1%, ligeramente menor que en Galicia.

Una disparidad retributiva en la comunidad que se reproduce tanto en sectores tradicionalmente feminizados como en otros donde la presencia laboral está más equilibrada e independientemente del nivel formativo de los trabajadores. Incluso entre quienes cuentan con estudios superiores, la desigualdad se mantiene: los hombres con formación universitaria percibieron de media 36.039 euros brutos anuales, frente a los 29.652 de las mujeres, según recoge el propio ente estadístico.