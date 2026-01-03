Los salarios suben más que la inflación, pero el poder de compra es menor que antes del covid

Ocho de cada 10 trabajadores cubiertos por un convenio colectivo han visto subir sus salarios este año al mismo nivel o por encima que los precios. El INE ha publicado este viernes el dato definitivo de inflación para este 2025 y el mismo permite esclarecer cómo le quedan las cuentas a cada bolsillo. En el sector privado el balance es netamente positivo, si bien la ganancia de este año todavía no compensa la mordida que la inflación provocó tras la invasión rusa a Ucrania y el poder de compra de la mayoría de trabajadores es hoy menor al que tenían hace tres años, antes de que el precio del aceite de oliva se pusiera por las nubes. Si para los trabajadores del sector privado lo más frecuente será que el ejercicio quede en positivo, en el sector público las nóminas de los funcionarios se quedarán este 2025 algo por debajo de la inflación, mientras que las pensiones subirán al mismo nivel (contributivas) o bastante por encima (mínimas y no contributivas). El 2025, según los datos recopilados por el Ministerio de Trabajo a través de los convenios colectivos registrados, cerró como un año positivo para la mayoría de bolsillos del sector privado. La variación salarial media pactada, a falta de los pocos convenios que se acaben de registrar en diciembre, es del 3,5%, ocho décimas por encima del IPC (2,7%). Las medias pueden sesgar parcialmente la imagen real de la fotografía, si bien este no es el caso.

Casi cuatro millones de trabajadores están cubiertos por un convenio que les ha subido el sueldo este año más que los precios; concretamente una media del 4,7%. Luego hay otro gran grupo, siguiendo con los datos del Ministerio, formado por 3,7 millones de trabajadores, que tendrá una subida media del 3%, también por encima de los precios, aunque más ajustada. Entre los dos suman el 80% de asalariados cubiertos por convenio colectivo, el esquema retributivo más habitual en el sector privado.