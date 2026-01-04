Los 25 mayores accionistas de Inditex elevan hasta el 76% su peso en la compañía

Inditex ha cerrado un año de récord en Bolsa. La compañía fundada por Amancio Ortega se mueve en máximos históricos tras superar los 175.000 millones de euros de capitalización bursátil, y ese comportamiento se refleja también en el aumento de la concentración de su capital: los 25 mayores accionistas controlan ya el 76% de la empresa, dos puntos más que hace un año, según el último informe del servicio de análisis australiano Simply Wall St.

El peso de los Ortega continúa siendo abrumador. A través de Pontegadea Inversiones, Amancio Ortega mantiene el 50,01% del capital, equivalente a 1.558 millones de acciones valoradas en 87.972 millones de euros. A ello se suma el 9,29% de Partler 2006, otra sociedad del grupo familiar, que añade 289 millones de títulos y 16.312 millones de valor. En conjunto, Ortega conserva un 59,3%, lo que le otorga un control absoluto sobre la multinacional textil.

La tercera mayor accionista sigue siendo Sandra Ortega Mera, hija del fundador y heredera de Rosalía Mera, con un 5,05% del capital y un valor de 8.867 millones. Entre ambos reúnen el 64,3% de la compañía.

Los 25 principales inversores de Inditex / L. O.

El resto se reparte entre grandes gestoras internacionales, fondos de inversión y bancos centrales. El estadounidense Capital Research ocupa el cuarto puesto con el 2,87%, seguido del también norteamericano de The Vanguard Group (1,93%) y de la también gestora de fondos estadounidense BlackRock (1,57%), principal inversora privada del Ibex español.

Tras ellos aparece el fondo soberano de Noruega (Norges Bank Investment), con un 0,82%. Son los mismos nombres que el año pasado, aunque todos ellos han reforzado ligeramente su posición, lo que refleja el atractivo sostenido de Inditex para el capital institucional.

La evolución del último ejercicio muestra una mayor concentración accionarial: el peso del capital controlado por los 25 primeros accionistas ha subido del 74% al 76%. En paralelo, la parte en manos de pequeños inversores y minoristas —el llamado público general— se mantiene estable en torno al 19,5%, mientras que las instituciones financieras controlan un 16,1%. Las sociedades privadas suman el 9,29%, y los inversores individuales apenas un 5%.

Por países, España sigue siendo el epicentro del poder: los dos principales accionistas nacionales (Amancio Ortega y su hija Sandra) suman más de las tres quintas partes del capital. El resto se reparte entre Estados Unidos, que aporta 13 de los 25 mayores inversores y alrededor del 9% del accionariado, y Europa, con representación destacada de Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza y Noruega.

Los analistas explican que la estructura del accionariado de Inditex —muy concentrada y con un accionista dominante— refuerza la estabilidad del grupo coruñés en Bolsa, pero también limita su margen de influencia externa. La presencia de grandes fondos internacionales garantiza visibilidad global, aunque las decisiones estratégicas siguen dependiendo del máximo fundador.