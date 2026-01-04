Galicia lidera el alza de los accidentes de trabajo con 12 casos cada semana

Hay un patrón que se repite anualmente, con mayor o menor intensidad, a la hora de analizar los colectivos más afectados por la siniestralidad laboral en España. El perfil es el mismo: los hombres mayores de 44 años sufren, de largo, la mayor parte de los accidentes mortales en el trabajo a nivel nacional. Y así se desprende de las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que dan cuenta de 497 decesos hasta octubre y, de ellos, 357 de varones en esta franja de edad: siete de cada diez. Pese a esto, son un 6,8% y un 6,1% menos respectivamente frente al mismo periodo del año anterior. La mortalidad se ha apaciguado, aunque todavía quede mucho camino por recorrer. También cae el total de siniestros en el conjunto del país, hasta los 446.435. Un descenso del 2,3% que se traduce en 10.610 incidentes que se han evitado.

Son, aun así, unos números negros que no merman en Galicia, sino al contrario. La comunidad registra hasta el décimo mes de 2025 la mayor alza en el cómputo de lesiones leves, graves y muertes en el trabajo (+516, 12 nuevas cada semana).

El territorio gallego contabiliza 23.253 accidentes hasta octubre y todo apunta a que será la comunidad donde más aumenten a cierre del ejercicio, teniendo en cuenta que solo hay otra autonomía en la que también suben los siniestros (Asturias, +287), mientras en el resto bajan, especialmente en País Vasco (-3.499), Madrid (-2.154) y Andalucía (-2.001).

El informe estatal arroja además que los trabajadores de ocupaciones elementales en agricultura, pesca, construcción, industrias manufactureras y transportes son quienes están más expuestos a sufrir accidentes (72.659, casi 30 veces más que los directores y gerentes). Sin embargo, son los conductores y operadores de maquinaria móvil los que concentran más fallecimientos (118, uno de cada cuatro).

A Coruña continúa siendo la provincia con mayor número absoluto de incidentes en jornada, con 10.049 casos hasta octubre —119 más que un año antes—, mientras Pontevedra, aunque por detrás en cifras totales, es la que más acelera el repunte. La provincia del sur concentra 8.254 siniestros, un 6% más, y se sitúa entre las que más crecen en España, solo superada por Valencia en volumen y por Huesca en términos relativos. En contraste, Lugo (2.431) y Ourense (2.519) registran descensos significativos.

Los sindicatos han advertido en múltiples ocasiones del impacto de la siniestralidad laboral en Galicia, que atesora además una de las mayores tasas de mortalidad por accidente (un fallecimiento por cada 596 incidentes), solo por detrás de Asturias (una muerte por cada 509 siniestros) y muy por encima de la media nacional (un deceso por cada 898 bajas). «El riesgo se concentra precisamente donde hay mayor precarización (generalmente subcontratación), con ritmos y cargas de trabajo elevados sin medir, deficiente coordinación de actividades empresariales y externalización de la prevención de riesgos laborales, generalmente en manos de servicios de prevención ajenos, absolutamente mercantilizados», denunciaron en una de sus últimas comunicaciones desde Comisiones Obreras.