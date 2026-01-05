Las 5 claves del paro de 2025: del 'sorpasso' de Madrid a Cataluña al récord de empleo femenino

El año 2025 ha llegado a su fin, dejando tras de sí una ristra de hitos en el terreno laboral y algunos objetivos frustrados. España ha sumado más de medio millón de nuevos ocupados, mientras ha restado 152.000 parados de sus listas. Pese a ello, no ha logrado superar la simbólica cota de los 22 millones de trabajadores en activo, que durante ciertos momentos del año logró acariciar. Tampoco acaba de deshacerse de los vaivenes propios de una economía que conserva altas dosis de estacionalidad y que fía su crecimiento a una combinación de sectores identificados como estratégicos, como la información y las telecomunicaciones, con otros de 'bajo valor añadido', como el transporte.

El ejercicio ha sido positivo para los trabajadores autónomos, que siguen creciendo y se aferran al ciclo expansivo del empleo, si bien la ocupación entre asalariados está creciendo a mayor ritmo. Todo ello, impulsado por ese motor llamado inmigración y que viene siendo el combustible de las cifras récord que lleva ya un lustro sumando año tras otro el mercado laboral español. Estas son las claves de los datos publicados por los ministerios de Inclusión y Seguridad Social y Trabajo.

La Seguridad Social cerró el año 2025 con un total de 21,84 millones de trabajadores en activo. Nunca antes había habido tanta gente trabajando a cierre de un ejercicio. A lo largo de los últimos 12 meses se han ganado medio millón de cotizantes, una cifra ligeramente superior a la registrada el año pasado pero, a su vez, ligeramente inferior a la de los ejercicios inmediatamente precedentes. España vive instalada en un ciclo expansivo en términos de ocupación y en el último lustro (2021-2025) se han creado más de millones de empleos. Para ponerlo en perspectiva, en el lustro anterior (2016-2020) se crearon la mitad.

La nota negativa es que había expectativas de que se pudieran alcanzar los 22 millones de ocupados en algún momento del año, cota que se rozó, pero no se alcanzó. Queda el hito para el año que viene. El motor del empleo está siendo, en la línea de años anteriores, la inmigración. Cuatro de cada 10 nuevos empleos los ocupan los migrantes, que ya superan los tres millones de cotizantes en España.

El paro descendió en 152.009 personas durante los últimos 12 meses, hasta un total de 2,4 millones de desempleados en toda España. En clave interna, el dato es positivo, pues representa la cifra de paro más baja desde 2007. Si se compara internacionalmente, España sigue ostentando la cifra de paro más alta de toda la Unión Europea (UE). Que crezca mucho el empleo pero no baje con la misma intensidad el paro se explica por ese factor inmigración, que hace crecer a su vez el tamaño de la población.

Las perspectivas que tienen desde las administraciones es que la cifra de paro seguirá bajando durante el próximo año, si bien cada vez lo hará con menor intensidad y señalan un reto importante para mantener la tendencia: el factor educación. En Cataluña, según explica rueda de prensa tras rueda de prensa el secretario de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, la mitad de los desempleados no han terminado la ESO. Lo que complica su inserción laboral.

Durante el mes de abril el colectivo de autónomos batió su particular récord y superó por primera vez en su historia los 3,4 millones de empleados por cuenta propia. Desde entonces ha logrado mantener esa simbólica cota. Los autoocupados llevan desde ya antes del covid aumentando, sin la misma intensidad que los asalariados, pero con una notable constancia y cuando disminuyen, como ha pasado este agosto, lo hacen en menor medida.

evolución de los trabajadores autónomos Gráfico que muestra la evolución de los trabajadores autónomos a lo largo del tiempo.

Los afiliados al RETA consolidan sus posiciones, pero cada nuevo cotizante cuesta mucho más ganarlo que entre los asalariados. Durante el último lustro, los trabajadores por cuenta ajena han crecido un 13,6%, mientras que los de por cuenta propia lo han hecho en un 3,1%, cuatro veces menos.

El 2025 ha dejado varios hitos positivos y uno de ellos ha sido el del empleo femenino. En el mes de febrero se alcanzó por primera vez los 10 millones de mujeres trabajando, récord histórico y una cota que no se ha perdido durante los meses precedentes. El año ha cerrado con 10,35 millones de mujeres cotizando. Representan el 47,4% de los cotizantes, mismo porcentaje que hace un año. Es decir, el peso relativo de las mujeres en el mercado laboral no está creciendo, ya que los hombres empleados también crecen.

Empleo según género Gráfico que muestra la evolución del empleo por géneros a lo largo del tiempo.

Otra nota positiva en pro de la paridad es que el paro está bajando más entre las mujeres que entre los hombres, si bien sigue habiendo bastantes más 'paradas' que 'parados'. El paro masculino bajó en 64.485 personas, hasta un total de 964.671 hombres en paro, mientras que el femenino cayó en 87.563 personas, hasta un total de 1,44 millones de mujeres en paro.

Parecía inevitable que pasara en algún momento de este 2025 y la estadística ha querido que acabara sucediendo el último mes del año, sobre la bocina. Después de que en 2019 la Comunidad de Madrid adelantara a Cataluña como el territorio que más PIB aporta al conjunto del Estado, ahora la capital del Reino también es la autonomía que más emplea.

Desde la Generalitat de Cataluña han querido quitarle hierro al 'sorpasso', pese a la voluntad manifestada por Salvador Illa con su eslógan 'Cataluña Lidera'. El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, lo ha explicado con el 'efecto capital' -Madrid concentra el empleo derivado de los ministerios- y el 'efecto radial', en tanto que más logística se ubica en Madrid para aprovechar las distintas conexiones viarias y ferroviarias para luego repartir sus mercancías.

La Seguridad Social ofrece datos limitados para profundizar en la comparación, si bien en Madrid la media salarial es ligeramente superior, atendiendo a las bases de cotización (2.421 euros en Cataluña, frente a 2.546 euros en Madrid), y el grado de indefinidos a tiempo completo también es ligeramente superior (62,5% en Cataluña, 63,4% en Madrid).