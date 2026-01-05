España cierra un 2025 mejor que 2024, con 500.000 ocupados más 152.000 parados menos

El mercado laboral español cerró un 2025 con un balance mejor que el de 2024. Medio millón más de personas trabajando y cotizando y 152.000 parados menos apuntados en las listas del Sepe son los dos principales datos de un año en el que la economía española ha seguido creciendo a buen ritmo, pese a los truenos de guerra comercial y consolidándo así un lustro entero de números positivos en la creación de empleo.

Con asignaturas todavía por resolver, como la elevada tasa de desempleo, la más alta de la UE, o una temporalidad que sigue cebándose, pese a las mejoras, en jóvenes y mujeres. Aunque con un crecimiento equilibrado entre sectores, si bien liderado por el transporte, la sanidad y la construcción. A nivel territorial, la Comunidad de Madrid avanzó por primera vez a Catalunya y se erigió como principal empleador de todo el Estado.

Evolución del empleo Gráfico que muestra la evolución de los afiliados a la Seguridad Social en España.

España cerró el ejercicio 2025 con un total de 21,84 millones de personas dadas de alta en la Seguridad Social; nunca a cierra de año había habido tanta gente trabajando. Los datos publicados este lunes por los ministerios de Seguridad Social y Trabajo dan cuenta de un mercado laboral en crecimiento, que suma un nuevo récord y sostenido en gran parte por el empuje migrante. De ese algo más de medio millón de nuevos afiliados a la Seguridad Social (506.451), un total de 204.659, es decir, el 41%, fueron de origen extranjero.

La inmigración se consolida así como uno de los principales motores de crecimiento del empleo, sin el que sería posible explicar que España haya ganado casi 2,8 millones de ocupados desde que estalló el covid.

Evolución del paro Gráfico que muestra la evolución del paro en España.

La construcción gana enteros

Por sectores, este 2025 deja un balance netamente positivo, con un crecimiento de la afiliación prácticamente unánime. Suben los ocupados en todos los sectores, excepto entre las empleadas del hogar (-1.336), inmersas estas en su particular crisis ocupacional desde hace años, provocada esta por un cambio en el modelo de cuidados, envejecidas las trabajadoras y desincentivados los empleados por más obligaciones y un salario mínimo más alto.

Los ramos de actividad que más nuevos ocupados aportaron al conjunto de la economía fueron la sanidad, con 69.547 afiliados adicionales, seguida por el transporte y almacenamiento (61.209), la educación (50.335) y la construcción (45.716).

Si bien los tres primeros sectores han venido liderando la creación de ocupación, con mayor o menor intensidad durante los últimos años, la construcción acelera y gana posiciones en plena crisis habitacional y ante las promesas de las administraciones para volcarse y promover nueva obra pública con el fin de tratar de amortiguarla.

El paro baja más entre las mujeres

Ese medio millón de ocupados más que deja 2025 se traduce en menos paro, pero no en medio millón de ocupados menos. El número de personas en paro se redujo en 152.048 entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. Ello se explica por el elevado peso de la población migrante en la creación de empleo.

España está creciendo en personas disponibles para trabajar y determinados trabajos los asumen personas dispuestas o con la formación adecuada, lo que no siempre coincide con el perfil de quienes están apuntados en el Sepe como demandantes de ocupación. No obstante, la cifra de reducción del desempleo registrada este 2025 es la mayor de los últimos tres.

Por géneros, el paro masculino bajó en 64.485 personas, hasta un total de 964.671 hombres en paro, mientras que el femenino cayó en 87.563 personas, hasta un total de 1,44 millones de mujeres en paro.

Madrid adelanta a Catalunya como primer empleador

La capital de España ya es el territorio de toda España con mayor número de ocupados. La Comunidad de Madrid ha adelantado a Catalunya como primer empleador del país, un status que esta había ostentado durante décadas. El acelerado crecimiento de la metrópoli mesetaria, que ya en 2019 dio el 'sorpasso' y se erigió como la primera economía del país, se ha consumado este pasado mes de diciembre a nivel de empleo.

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Gráfico que muestra la evolución del empleo en diferentes sectores a lo largo del tiempo.

Catalunya sumó 83.912 ocupados durante el 2025 y cerró el ejercicio con un total de 3,87 millones de trabajadores en activo. La Comunidad de Madrid sumó 108.159 ocupados y cerró con un total de 3,88 millones de afiliados a la Seguridad Social. La diferencia entre ambos territorios es de apenas 7.600 ocupados y durante los próximos meses Catalunya volverá a recuperar, temporalmente, ese estatus de primera empleadora cuando las actividades turísticas de playa vuelvan a abrir. Si bien la tendencia marcada durante los últimos años marca que la brecha entre ambos territorios se revertirá e irá ampliando.