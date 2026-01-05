Galicia ganó más de 17.700 empleos en 2025 y redujo el paro en 6.807 personas

Galicia creó 17.715 empleos en 2025, un 1,64 % más que en 2024 hasta alcanzar los 1.097.288 afiliados a la Seguridad Social; y redujo el paro en 6.807 personas, un 5,73 %, con lo que el número de desempleados en la comunidad se situó en 112.031 personas. Los datos divulgados este lunes por los ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones apuntan a que en el mes de diciembre Galicia perdió 3.350 empleos, con una caída del 0,3 % en comparación con el mes anterior, y el número de parados aumentó un 0,41 %, con 459 desempleados más.

En el conjunto de España, el mercado laboral sumó 506.451 afiliados en 2025 cerrando el año por encima de los 21,8 millones de ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 152.048 personas hasta los 2,4 millones, la cifra más baja en 18 años, desde diciembre de 2007. En el mes de diciembre, a nivel nacional el empleo avanzó en 19.180 afiliados medios gracias al tirón de la campaña navideña, hasta dejar el total en 21.844.414 ocupados, récord para un cierre de año.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que solo en diciembre se redujo en 16.291 personas, encadenando así 56 meses de descensos, gracias al recorte del paro en los servicios, lo que deja el total de paro registrado en 2.408.670 personas, que sigue siendo la menor cifra para ese mes desde 2007.

Con este recorte del desempleo, que supera el del año pasado, "son miles de familias las que terminan el año con un poco mas de tranquilidad, menos miedo al futuro y mas certezas", ha dicho en declaraciones a los medios la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Por su parte, el avance de la ocupación de 2025 -un buen año para el empleo que dejó en julio su máximo histórico con 21.865.503 afiliados- está ligeramente por encima de la del año pasado cuando se crearon 501.952 empleos pero por debajo de la de 2023, que terminó con 539.740 afiliados más. "Hemos cerrado un año de empleo récord, hemos creado medio millón de empleos, creciendo un 2,4 % en afiliación, de forma que llevamos cuatro años creando empleo al mismo ritmo y generando 2 millones de empleos desde 2021", ha destacado en declaraciones a los medios la ministra de Inclusión, Elma Saiz.

El paro cae en todas las comunidades

El paro descendió en 2025 en todas las comunidades autónomas, menos en País Vasco, donde aumentó en 54 personas. Las mayores caídas en el desempleo, en valores absolutos, fueron las de Andalucía (-51.782 desempleados), Comunidad Valenciana (-25.560), Cataluña (-11.959), Castilla-La Mancha (-10.958) y Canarias (-10.051). Galicia, en este caso se sitúa en la séptima posición, seguida de la Comunidad de Madrid (-9.099). En valores relativos, el mayor retroceso del desempleo fue para Melilla (-9.96 %), seguida de Castilla-La Mancha (-8,6%), Extremadura (-8,18%), Andalucía (-8,16%) y la Comunidad Valenciana, donde el paro bajó el año pasado un 8,10 %; mientras que Galicia se sitúa en el centro alto de la tabla.

La comunidad gallega registró un total de 112.031 personas paradas (64.710 mujeres y 47.321 hombres) y se redujo el desempleo de manera desigual en las cuatro provincias, de forma que Pontevedra registró la mayor caída (un 7 %), con 3.221 parados menos en comparación con diciembre de 2024; seguida de Lugo, con una bajada del 5,04 % y 595 desempleados menos; A Coruña, donde cayó el desempleo un 4,91 % con 2.296 parados menos; y, por último, Ourense, que experimentó una caída del 4,88 % interanual, con 695 desempleados menos.

En diciembre, el paro descendió únicamente en la provincia de Ourense, un 0,47 %, con 64 desempleados menos.

En Pontevedra creció el paro un 0,85 % (360 desempleados más); en A Coruña subió un 0,35 % (156 parados más) y en Lugo el paro aumentó un 0,06 % (siete parados más).

Todos los datos

En relación a los distintos sectores de actividad, según los datos del Gobierno se registraron en un total de 3.371 parados en agricultura (14 más), 10.614 en industria (285 más), 7.103 en construcción (274 más), 80.761 en servicios (122 más) y 10.182 en personas en el colectivo desempleado (236 menos)

Entre extranjeros, el paro afectó a un total de 10.296 personas, 379 menos en comparación a diciembre de 2024, es decir, un 3,55 % menos; mientras que cayó un 0,83 % si lo comparamos con el mes anterior, con 86 parados extranjeros menos. Además, según los datos, 2.800 fueron comunitarios y 7.496 fueron extracomunitarios.

Por otro lado, en relación a la búsqueda de empleo, en Galicia se alcanzaron los 194.391 demandantes en diciembre, de los que 43.342 estaban ocupados y 28.714 indicaron en su solicitud condiciones especiales de trabajo. Los demandantes no ocupados fueron en diciembre 122.335, un 5,4 % menos que en 2024 es decir, 6.987 menos; aunque en comparación con noviembre de 2024 fueron 321 menos, un 0,26 % menos.

En cuanto a la contratación, se contabilizaron 54.765 contratos, 2.602 más respecto al año anterior (un 4,99 % más) y 825 menos respecto a noviembre, con una caída del 1,48 %. Del total, 14.145 fueron contratos indefinidos (84 más que en 2024, un 0,6 % más) y 40.620 temporales (2.518 más que en 2024, un 6,61 % más).

Por último, las prestaciones por desempleo relativas a diciembre tuvieron un total de 19.716 solicitudes y 19.213 altas, con un plazo de reconocimiento de 0,83 días. Así, en diciembre de 2024 se beneficiaron de las prestaciones 64.855 personas y el gasto alcanzó los 93,2 millones de euros, con una cuantía media de 991,3 euros.