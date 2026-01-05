La mitad de las electrolineras instaladas en el último año en Galicia no cargan

La hoja de ruta del plan Fit For 55, el paquete legislativo de la Unión Europea que busca reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para 2030 (respecto a 1990) y llevar a la UE hacia la neutralidad climática en 2050, siguen vigentes. Y, en base a estos objetivos, Galicia debía haber rematado el pasado año con 4.304 puntos de recarga para coches eléctricos de acceso público.

A día de hoy, de acuerdo al Barómetro de la Electromovilidad que elabora la patronal de fabricantes de coches Anfac, en la comunidad hay instalados 2.040 puntos de recarga. La mayor parte, por cierto, son de muy baja potencia: sus 22 kilowatios o menos fijan tiempos de hasta 19 horas para completar el repostaje de un coche. Pero es que, del total de electrolineras dispuestas en lugares de acceso público, buena parte están inoperativas: un 36%, en concreto (732 unidades), «bien sea por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica». A efectos prácticos, como si no existieran.

Así que son solo 1.308 los puntos que sí funcionan. Volvemos al inicio: para alcanzar las 4.304 electrolineras fijadas por la Comisión Europea para Galicia a cierre del pasado año tendrían que haberse instalado y conectarse a la red unas 3.000 más. Casi 150 de estos enganches tienen que ser de alta potencia, de más de 250 kW, que son los que permiten llenar las baterías del coche en un tiempo admisible, entre 10 y 15 minutos, y lo más similar posible a una gasolinera normal; en la actualidad hay solo 102.

La patronal europea de fabricantes de vehículos ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) encargó un informe a la consultora belga Transport & Mobility Leuven NV (TML), divulgado hace ahora un año, para fijar un diagnóstico de la situación del mercado comunitario en lo que respecta a infraestructuras de carga, penetración de modelos eléctricos o medidas fiscales para implementar estas matriculaciones. El documento, Accelerating Change: Closing the Gaps in Europe’s Shift to Zero-Emission Vehicles, deja a España en muy mal lugar. En el penúltimo, en concreto, en cuanto a cuota de mercado de coches eléctricos para el año 2035 (el 47%), solo por detrás de Italia. «Si bien el despliegue va acorde al objetivo en algunos países (Dinamarca, Países Bajos, Austria, Alemania, Portugal), varios países están rezagados», como territorios de «Europa del Este, Italia y España».

El camino por recorrer es muy largo. Los datos de Anfac y las patronales de concesionarios y vendedores, Faconauto y Ganvam, respectivamente, muestran un incremento exponencial de las matriculaciones de coches electrificados en Galicia entre enero y noviembre: 6.386, frente a los 3.038 del mismo periodo de 2024. Pero son los híbridos los que más están triunfando, con 12.260 unidades matriculadas frente a un total de 27.082 coches: es una cuota de mercado superior ya al 45%.