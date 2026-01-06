Galicia creó 17.700 empleos en 2025 y el paro se redujo en 6.800 personas

Galicia dio por rematado el 2025 con 17.715 afiliados más a la Seguridad Social, un 1,6% más que en 2024, hasta cerrar el año con 1.097.288 cotizantes, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, el paro se redujo en 6.807 personas, un 5,7% menos, de tal forma que el número de desempleados en la comunidad se sitúa en 112.031. En ese sentido, la Xunta celebra que son los mejores datos de la serie histórica en un mes de diciembre y que el número de parados es la cifra más baja en el último mes del año desde que hay registros (1996).

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, ha resaltado que el paro baja en las cuatro provincias gallegas, en las siete grandes ciudades y en todos los sectores de actividad, liderando la bajada el primario (-10,56%), seguido de la construcción (-9,25%), de la industria (-7,96%) y, por último, de los servicios (-4,73%).

Los datos ofrecidos este lunes por el Ministerio apuntan a que en el mes de diciembre Galicia perdió 3.350 empleos, con una caída del 0,3 % en comparación con el mes anterior, y el número de parados aumentó un 0,4 %, con 459 desempleados más.

El paro en Galicia afectó al cierre del año a 64.710 mujeres y 47.321 hombres, lo que supone una diferencia de 17.389 desempleadas más que parados. La Xunta remarcó además que tanto el desempleo femenino como el de los menores de 30 años y el de larga duración alcanzaron mínimos históricos para un mes de diciembre. En concreto, el paro femenino se redujo en 3.450 personas (-5,06 %) y el de larga duración en 4.606 personas (-7,71 %).

En cuanto a la estructura del empleo, la afiliación gallega se repartió entre 875.411 cotizantes en el régimen general, 204.467 autónomos y 17.409 trabajadores del mar. La contratación también evolucionó al alza en el conjunto del año, con 54.765 contratos firmados en diciembre, casi un 5 % más que en 2024, aunque con predominio de la contratación temporal.

Los datos por provincias

En Galicia se redujo el desempleo de manera desigual en las cuatro provincias, de forma que Pontevedra registró la mayor caída (un 7 %), con 3.221 parados menos en comparación con diciembre de 2024; seguida de Lugo, con una bajada del 5% y 595 desempleados menos; A Coruña, donde cayó el desempleo un 4,9 % con 2.296 parados menos; y, por último, Ourense, que experimentó una caída del 4,88 % interanual, con 695 desempleados menos.

Por lo que respecta al mes de diciembre el paro descendió únicamente en Ourense, un 0,47 %, con 64 desempleados menos. Sin embargo, en Pontevedra creció un 0,85 % (360 desempleados más); en A Coruña subió un 0,35 % (156 parados más) y en Lugo solo hay 7 parados más.

En el conjunto estatal, se incorporaron 506.451 afiliados en 2025, un 2,4% más respecto al año pasado, por lo que se clausura el año con 21.844.414 ocupados, la cifra más alta de la historia al término del año. Este incremento de la ocupación media es el tercer mayor aumento anual desde 2019, únicamente superado por los de 2021 y 2023, año en el que la tasa de empleo repuntó en casi 540.000 personas. Además, este se convierte en el quinto año consecutivo al alza tras la pandemia de la covid-19, cuando 2020 se llevó por delante 360.105 puestos de trabajo.

«Hemos cerrado un año de empleo récord, hemos creado medio millón de empleos, creciendo un 2,4 % en afiliación, de forma que llevamos cuatro años creando empleo al mismo ritmo y generando 2 millones de empleos desde 2021», ha destacado en declaraciones a los medios la ministra de Inclusión, Elma Saiz. El Ministerio también indicó que, en comparación con las grandes potencias europeas, la creación de empleo en España desde 2021 creció casi un 11%, superando a Italia (+6%), Francia (+2,1%) y Alemania (+1,4%).

El paro descendió en todas las comunidades autónomas, menos en Euskadi, donde aumentó en 54 personas. Según los datos del Ministerio, las mayores caídas en el desempleo, en valores absolutos, fueron las de Andalucía , Comunidad Valenciana, Cataluña , Castilla-La Mancha y Canarias. Galicia se sitúa en la séptima posición, seguida de la Comunidad de Madrid.

Los sindicatos piden «más y mejor empleo»

Ante los datos del paro, UGT urge a la Xunta a que «ponga a andar» políticas activas de empleo «ágiles y eficientes» que eviten un empeoramiento en Galicia . Exigen seguir «garantizando el acceso al empleo de calidad»: «Más y mejor empleo, salarios dignos, reducción efectiva del paro, jornadas laborales equilibradas y que garanticen los derechos de los trabajadores». Por otro lado, CCOO destaca los datos positivos pero advierte a la Xunta que hay que «avanzar en un modelo productivo de alto valor añadido».

La CIG, por su parte, destaca que casi un 20% de los afiliados trabajan a tiempo parcial, «por lo que carecen de un salario digno». A pesar del incremento, «cada vez hay trabajo más parcializalizado y con peores sueldos» que provocan un éxodo de personal cualificado.