La OCDE sella un acuerdo sobre el impuesto mínimo global con excepciones para EE UU

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) anunció ayer que los 147 países y jurisdicciones que colaboran en el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 sobre Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) han acordado los elementos clave para la implementación coordinada de un impuesto mínimo global, incluyendo un régimen paralelo que permite abordar las preocupaciones de Estados Unidos al respecto.

El nuevo régimen pactado llega meses después de que el pasado mes de junio las economías del G7 negociaran una exención para las empresas estadounidenses de algunos elementos del acuerdo global diseñado en 2021 para fijar un impuesto mínimo de sociedades, con un tipo efectivo mínimo del 15%, pero del que renegó hace un año Estados Unidos, tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, que amenazó también con imponer «impuestos de venganza» si se llegaba a aplicar a las empresas estadounidenses.

«Tras meses de intensas negociaciones», la OCDE considera que el paquete integral anunciado este lunes representa un importante acuerdo político y técnico que sentará las bases para la estabilidad y la certidumbre en el sistema tributario internacional, preservando los avances logrados hasta la fecha en el marco global del impuesto mínimo y protegiendo la capacidad de todas las jurisdicciones. En este sentido, la OCDE ha explicado que este paquete incluye cinco componentes clave, incluyendo, en primer lugar, medidas de simplificación para reducir las cargas de cumplimiento para las empresas multinacionales y las autoridades fiscales en el cálculo y la presentación de informes conforme a las normas globales de impuesto mínimo. Asimismo, armoniza aún más el tratamiento de los incentivos fiscales a nivel mundial mediante la introducción de una nueva salvaguardia fiscal específica.