La Xunta respalda al sector agrario ante la futura PAC y el acuerdo con Mercosur

La Xunta mostró ayer su apoyo a los agricultores y ganaderos gallegos, durante el encuentro que el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, mantuvo en Ourense con representantes de la Asociación do Sector Primario de Galicia. La reunión sirvió también para explicar la posición del Ejecutivo autonómico en cuestiones como el acuerdo entre la UE y Mercosur o la futura Política Agraria Común (PAC).

Respecto al tratado con Mercosur, la Xunta comparte con el sector el criterio de que los productos agroalimentarios de terceros países deben cumplir los mismos estándares de calidad, sanidad y bienestar animal que los comunitarios, para que no supongan una competencia desleal.

En cuanto a la futura PAC, la Xunta rechaza la nueva propuesta de la Política Agraria a partir de 2028 por suponer una «pérdida de fondos». Se estima que esta reducción del presupuesto sería de por lo menos el 20%, lo que supondría unos 80 millones de euros anuales menos para el rural gallego.