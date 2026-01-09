La creación de nuevas empresas en Galicia crece un 6% en 2025, con más de 4.600 constituciones

Galicia cerró 2025 con 4.670 nuevas empresas, un 6% más que el año anterior, en un ejercicio que confirmó el avance moderado del tejido empresarial gallego y una evolución más favorable que la media nacional en algunos indicadores clave, según los últimos datos del Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial elaborado por Experian España.

En el conjunto del Estado, durante 2025 se constituyeron 128.240 empresas, un 6,7% más que el año anterior. Diciembre fue uno de los meses más activos del ejercicio, con 12.096 nuevas sociedades, un 16,7% más que en el mismo mes de 2024. El saldo neto del año —diferencia entre creaciones y disoluciones— se situó en 63.558 nuevas empresas, en un contexto económico de mayor dinamismo del consumo y la inversión.

Similar a España

En Galicia, la creación de sociedades mantuvo un ritmo similar al promedio estatal, aunque lejos de las cifras absolutas de comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía. Aun así, el crecimiento interanual del 6% refuerza la estabilidad del tejido productivo gallego, sustentado en pequeñas y medianas empresas y en sectores vinculados a los servicios, la construcción y determinadas actividades industriales.

El análisis de las disoluciones aporta un matiz relevante. En 2025 se disolvieron en Galicia 661 empresas, frente a las 601 del año anterior. En el mes de diciembre se contabilizaron 73 extinciones, lo que supone un aumento interanual del 48,9%. Sin embargo, el acumulado del año refleja una caída del 9,82% en comparación con 2024, un comportamiento más favorable que el observado en el conjunto del Estado, donde las disoluciones crecieron un 4,2% hasta alcanzar las 64.682 compañías.

También los concursos de acreedores muestran una evolución más contenida en la comunidad. Galicia cerró el año con 255 procedimientos concursales, lo que supone un descenso acumulado del 6,25% respecto al ejercicio anterior. En diciembre se iniciaron 13 concursos, un 23,5% menos que en el mismo mes de 2024. A nivel nacional, por el contrario, los concursos aumentaron un 5,6%, hasta un total de 6.312 expedientes, con especial incidencia en el comercio y la construcción.

En conjunto, los datos dibujan un cierre de 2025 positivo para la demografía empresarial gallega, con más empresas creadas, menor presión concursal y un descenso anual de las disoluciones, aunque con señales de volatilidad en el último tramo del ejercicio.