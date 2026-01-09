KPMG reelige a Juanjo Cano como presidente para los próximos cinco años

La firma de servicios profesionales KPMG en España ha cerrado el proceso de elección de su presidencia para los próximos cinco años con la reelección de Juanjo Cano. La continuidad del actual presidente evidencia el consenso interno y la cohesión de los socios en torno a un proyecto de largo recorrido. Cano asumirá un nuevo mandato entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2031, tras recabar el apoyo unánime de los socios, que avalan así la estabilidad del liderazgo de la firma para el próximo lustro.

«El respaldo unánime de los socios refleja nuestra solidez y una visión compartida. Seguiremos impulsando la innovación, la diversidad y el desarrollo del mejor talento para acompañar a nuestros clientes en un entorno en permanente transformación», señaló Juanjo Cano. El proceso se abrió el 7 de noviembre con una única candidatura, la del propio Cano, y concluyó con la votación celebrada entre el 18 y el 22 de diciembre. El presidente y CEO de KPMG en España ha desarrollado toda su trayectoria en la organización.