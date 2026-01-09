Purificación Torreblanca dimite como CEO del coruñés Grupo Puentes

Purificación Torreblanca dimitió ayer como CEO de Grupo Puentes, puesto que desempeñaba desde 2019, por «motivos personales», tal y como ha explicado el Consejo de Administración de la empresa constructora en un comunicado de prensa.

Esta renuncia voluntaria se da en un momento clave para el grupo, que se encuentra en un proceso de compra por parte de la compañía China Road and Bridge Corporation (CRBC), que en junio de 2020 se hizo con el 66,54% de las acciones y, ahora, ultima la compra del 32,77% que desde entonces conserva la familia Otero del grupo industrial con sede en Oroso.

Con la marcha de Torreblanca, el grupo iniciará de modo inmediato un proceso de selección para el puesto, en el que se valorarán candidaturas tanto internas como externas. Hasta que este procedimiento llegue a buen término, Marco Antonio Hermida, actual director de operaciones y con más de 25 años de trayectoria en el grupo, asumirá estas funciones. Además, según informa el Consejo de Administración, Puentes ha constituido un Comité Asesor de Transición para garantizar la «continuidad, la estabilidad y un liderazgo eficaz» de la compañía hasta la selección del nuevo CEO.

El Consejo de Administración agradece a Purificación Torreblanca el «liderazgo, esfuerzo y firme compromiso» a lo largo de los siete años en la compañía, ya que su «visión estratégica, su impulso y su capacidad para fortalecer la cultura de Grupo Puentes han sido fundamentales para posicionar a nuestra organización en el lugar que ocupa hoy». Durante esta etapa, el tándem formado por Purificación Torreblanca y Marco Antonio Hermida ha conseguido multiplicar por 3,8 la cifra de negocios de Grupo Puentes, tras pasar de 115 millones de euros de ingresos en 2020 a 435 millones de euros en 2024, consolidando la cartera de negocio para los próximos años.

Además, en este periodo afrontaron retos de enorme importancia para la empresa, derivados de la necesidad de abrir nuevos mercados, sobre todo en el ámbito internacional, y consolidar las dos grandes líneas de negocio como son las infraestructuras civiles y, especialmente, la construcción de hospitales, que ya suponen el 50% de la cifra de negocio del grupo.

Esta apuesta por la presencia de la empresa en terceros países ha reportado resultados positivos con Latinoamérica suponiendo ya el 55% del volumen de negocios de la constructora. Esta actividad se ha focalizado, especialmente, en Chile, Panamá, Ecuador, El Salvador o Costa Rica. Precisamente, en el país tico Puentes cerró hace poco más de un trimestre un contrato para la reconstrucción de 14 puentes por un valor de 32 millones de dólares.

Tal y como destaca el Consejo de Administración, durante su mandato como CEO, Purificación Torreblanca, lideró también la digitalización de la compañía, el desarrollo e implantación del mapa de procesos de gestión, así como la apuesta por la calidad en todos los ámbitos, avalada por diversos certificados internacionales. De este modo, el Grupo Puentes cuenta con hasta 13 sellos de gestión, certificados por Aenor, que la convierten en la empresa líder en su sector en la apuesta por la gestión profesionalizada, ética, sostenible y digital.

Por todo ello, el Consejo de Administración valora «profundamente» las aportaciones realizadas por Purificación Torreblanca y le desea «el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales».