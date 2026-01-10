Jealsa invertirá 8 millones en Boiro, donde ya genera más de 15.000 empleos
Renovará la cubierta de la nave principal, levantará otra y completará la que se incendió en 2021
Suso Souto
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer las instalaciones de la conservera Jealsa, en Boiro, donde comprobó el salto tecnológico que dio la compañía en los últimos años, tras superar el incendio que sufrió en 2021, y sus ambiciosos retos a corto plazo. Acompañado de la conselleira de Mar, Marta Villaverde; el alcalde de Boiro, José Ramón Romero; y el presidente de Jealsa, Jesús Alonso Escurís, Rueda visitó el Centro Tecnológico de la compañía y el moderno centro logístico robotizado.
El jefe del Ejecutivo gallego se refirió a Jealsa como «símbolo de la Galicia innovadora, competitiva y comprometida», y justificó la prórroga excepcional que acaba de conceder la Xunta a la planta de O Bodión (hasta junio de 2067) al señalar que «aporta más seguridad para la inversión a una empresa consolidada que sigue creciendo». «Los motores económicos hay que apoyarlos», dijo. «La prórroga de la concesión nos permite hacer cosas importantes», afirmó, por su parte, Jesús Alonso. Jealsa renovará la cubierta de la nave principal y construirá otra, lo que supondrá una aportación de 3,2 millones.
Reconstrucción
Asimismo, completará la reconstrucción de la nave industrial incendiada en 2021, con un coste estimado de 4,8 millones, por lo que propone una inversión total para los próximos años de 8 millones. Jealsa genera en su sede y centros de trabajo en O Barbanza 3.000 empleos directos y cerca de 12.000 indirectos. Además, tiene un porcentaje de empleo femenino del 72% y, en su apuesta por la inclusión de personas con discapacidad, integra a 34 en su plantilla.
Suscríbete para seguir leyendo
- El empresario José Souto proyecta un hotel en la antigua nave de la quebrada Tecam, que él fundó
- El principal rival danés de IKEA abre su primera tienda en Culleredo tras hacerlo en Marineda City
- Binter lanza billetes a 90 euros para volar desde A Coruña a Canarias con escala incluida
- La iniciativa solidaria de una pizzería de A Coruña: 'Les dije a mis socios que teníamos que dar de comer a la gente necesitada en fin de año
- La hostelería de A Coruña, ante la 'hora feliz' de tapas que propone el Concello: «Antes de tirar nada, nos lo comemos nosotros»
- Arranca en A Coruña el rodaje de 'Ardora', la nueva serie de Movistar Plus+
- El sector del transporte de viajeros de A Coruña se manifiesta este viernes antes de continuar con la huelga
- Los trasteros, a precios de plazas de garaje en A Coruña: 'Busqué, vi que era complicado y monté mi negocio