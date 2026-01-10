Jealsa invertirá 8 millones en Boiro, donde ya genera más de 15.000 empleos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó ayer las instalaciones de la conservera Jealsa, en Boiro, donde comprobó el salto tecnológico que dio la compañía en los últimos años, tras superar el incendio que sufrió en 2021, y sus ambiciosos retos a corto plazo. Acompañado de la conselleira de Mar, Marta Villaverde; el alcalde de Boiro, José Ramón Romero; y el presidente de Jealsa, Jesús Alonso Escurís, Rueda visitó el Centro Tecnológico de la compañía y el moderno centro logístico robotizado.

El jefe del Ejecutivo gallego se refirió a Jealsa como «símbolo de la Galicia innovadora, competitiva y comprometida», y justificó la prórroga excepcional que acaba de conceder la Xunta a la planta de O Bodión (hasta junio de 2067) al señalar que «aporta más seguridad para la inversión a una empresa consolidada que sigue creciendo». «Los motores económicos hay que apoyarlos», dijo. «La prórroga de la concesión nos permite hacer cosas importantes», afirmó, por su parte, Jesús Alonso. Jealsa renovará la cubierta de la nave principal y construirá otra, lo que supondrá una aportación de 3,2 millones.

Reconstrucción

Asimismo, completará la reconstrucción de la nave industrial incendiada en 2021, con un coste estimado de 4,8 millones, por lo que propone una inversión total para los próximos años de 8 millones. Jealsa genera en su sede y centros de trabajo en O Barbanza 3.000 empleos directos y cerca de 12.000 indirectos. Además, tiene un porcentaje de empleo femenino del 72% y, en su apuesta por la inclusión de personas con discapacidad, integra a 34 en su plantilla.