Hijos de Rivera desarrolla una plataforma de soluciones digitales para hoteles, restaurantes y cafeterías

Corporación Hijos de Rivera pone en marcha 'Be2Bar', un proyecto de soluciones digitales para hoteles, restaurantes y cafeterías que tiene por objetivo facilitar la gestión de estos negocios "de forma más sencilla, eficiente y sostenible".

Esta iniciativa, según destaca la compañía en un comunicado, prevé alcanzar los 20.000 usuarios en el primer semestre de 2026. Integra soluciones que van desde la gestión comercial y la fidelización hasta la gestión energética y de impacto positivo o el acceso a datos de venta en tiempo real, "impulsando así una hostelería cada vez más competitiva y responsable".

Hijos de Rivera reivindica que sus principales marcas --Estrella Galicia, 1906, Lupia, Cabreiroá, Agua de Cuevas, Auara, Maeloc, Amara Brava y las bodegas de Grandes Pagos Gallegos, entre otras-- "consolidan así su papel como socio estratégico de la hostelería, ofreciendo soluciones que responden a las necesidades reales del día a día".

Entre estas necesidades, cita controlar costes, optimizar el consumo energético, mejorar la planificación y reforzar la relación con el cliente. "Todo ello, desde un enfoque práctico, diseñado para que cada local pueda avanzar a su ritmo", apunta.

"Queremos estar al lado del hostelero en su transformación digital, aportando soluciones que sumen valor añadido a su actividad diaria: gestión más ágil, oportunidades de hacer más eficiente su operación, de generar un mayor impacto positivo, de tomar decisiones con más información y, especialmente, de fortalecer la experiencia del consumidor final", destaca.

"Nuestro compromiso es facilitar ese camino, ser un aliado que ayude a transformar datos en oportunidades y procesos en ventajas competitivas, colaborando para que cada establecimiento avance con seguridad hacia un modelo más exitoso y sostenible", explica el director general de Hijos de Rivera España y Portugal, Juan Paz.

Por su parte, el CTO Global de Corporación Hijos de Rivera, Iván Castro, indica que "este proyecto se enmarca en el ambicioso proceso de transformación digital en el que está inmersa la compañía". El sector de la hostelería "tiene mucho margen aún de evolución para sacar el máximo partido de las posibilidades y ventajas que ofrece la digitalización", incide.