La Audiencia Nacional rechaza que el apagón fuera un sabotaje terrorista
La jefa de Seguridad Nacional descarta también como causa un ciberataque
Cristina Gallardo
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico que afectó a gran parte de la península el pasado 28 de abril, al no existir «un mínimo indicio» de que se tratase de un «sabotaje terrorista». Así lo señala en un auto dado a conocer ayer, una vez recibidos todos los informes técnicos que «descartan de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático».
La general Loreto Gutiérrez, directora del Departamento de Seguridad Nacional (el DSN), ya había manifestado también ayer en el Senado que no existían «evidencias de que hubiera un ciberataque», con lo que buscaba atajar sospechas sobre un origen inducido y hostil del apagón. A preguntas de Vox sobre por qué el Gobierno consideró al principio que España podía haber sido víctima de un ataque informático, la general ha matizado que en los primeros momentos de la crisis «se valoraron todas las posibilidades», pero se ha remitido a las conclusiones del informe emitido posteriormente por el comité de análisis del apagón para insistir en que esa agresión no tuvo lugar.
La resolución de la Audiencia Nacional detalla que a raíz de las diligencias de instrucción practicadas se infiere un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica sin que existan indicios delictivos para la vía penal.
- Los gallegos guardan 4.000 millones más en sus cuentas bancarias por falta de rentabilidad
- Las 70 plazas del aparcamiento de la estación intermodal para vecinos: estos podrán ser los precios y plazos
- Radiografía de A Coruña: una ciudad envejecida que prevé tener 10.000 vecinos más
- La Xunta pagará 139.000 euros a un alumno de Oleiros que perdió un ojo
- Os Mallos se prepara para despegar: 'Cuando la intermodal esté terminada, esto va a ser el centro
- Jon Karrikaburu vuelve a escena para el Deportivo
- El acceso a Alfonso Molina desde San Cristóbal, en A Coruña, se cortará dos meses desde el martes
- Un octogenario muere atropellado en la salida de la AP-9 hacia A Coruña