La Audiencia Nacional rechaza que el apagón fuera un sabotaje terrorista

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a raíz del apagón eléctrico que afectó a gran parte de la península el pasado 28 de abril, al no existir «un mínimo indicio» de que se tratase de un «sabotaje terrorista». Así lo señala en un auto dado a conocer ayer, una vez recibidos todos los informes técnicos que «descartan de forma absoluta la existencia de indicios que permitan inferir que el origen de los hechos investigados se encuentre en una acción de terrorismo informático».

La general Loreto Gutiérrez, directora del Departamento de Seguridad Nacional (el DSN), ya había manifestado también ayer en el Senado que no existían «evidencias de que hubiera un ciberataque», con lo que buscaba atajar sospechas sobre un origen inducido y hostil del apagón. A preguntas de Vox sobre por qué el Gobierno consideró al principio que España podía haber sido víctima de un ataque informático, la general ha matizado que en los primeros momentos de la crisis «se valoraron todas las posibilidades», pero se ha remitido a las conclusiones del informe emitido posteriormente por el comité de análisis del apagón para insistir en que esa agresión no tuvo lugar.

La resolución de la Audiencia Nacional detalla que a raíz de las diligencias de instrucción practicadas se infiere un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo y/o civil relacionado con los distintos operadores que intervienen en la generación de la energía eléctrica sin que existan indicios delictivos para la vía penal.