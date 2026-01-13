Las lonjas gallegas retoman los 400 millones en ventas tras subir capturas y precios

El año 2024 es recordado como uno de los peores en las lonjas de pescadores de Galicia. Los problemas del marisqueo, con una alta mortandad en sus arenales, y las dificultades que vivieron las flotas de Gran Sol (por las vedas a la pesca de fondo) o de cerco (por falta de jurel y de cuotas, en general) dejaron las descargas más bajas de lo que va de siglo (fueron 102.461 toneladas de pescado y marisco) y 382,9 millones de euros en ventas, algo que no pasaba desde hace más de dos décadas. En un contexto que sigue siendo difícil para un sector cada vez más envejecido, dados los problemas de relevo generacional tanto de efectivos como de unidades pesqueras, el sector logró resurgir en 2025: los centros de primera venta volvieron a rebasar los 400 millones de euros de facturación gracias a un aumento en las capturas y a una mejoría del precio medio, que creció por quinta vez consecutiva.

Hasta noviembre, y cuando aún restaban algunas notas de venta, la pesca gallega afrontaba las decisivas fechas navideñas con una mejoría respecto a los once primeros meses del año anterior. Hasta esa fecha, el avance a nivel de ventas era de un 5,9%, mientras que en cuanto a la cantidad comercializada el avance era del 3,6%.

Con los últimos datos registrados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca (dependiente de la Consellería do Mar), el balance refleja que la recta final del pasado curso fue un éxito: las lonjas finalizaron con 107.578 toneladas, un 5% más, que se vendieron por 407,7 millones de euros, un aumento del 6,5%. Y si el alza del recurso comercializado fue clave para lograr esa facturación, también lo fue el incremento del precio medio, que sigue su escalada desde el año del estallido de la pandemia de covid: 3,79 euros el kilo, un 1,3% más y cifra más alta de la serie histórica, superando los 3,74 marcados en 2024.

Por provincias, el coste medio alcanzado por el recurso fue más alto en las lonjas pontevedresas (5,14 euros) que en las de A Coruña (2,83 euros) o Lugo (4,76), si bien la gran cantidad de pescado y marisco descargado en los centros de primera venta coruñeses (casi 60.000 toneladas) hizo que liderasen la facturación en Galicia con 167,2 millones, por los 135,5 de las lonjas de Pontevedra y los 104,8 millones de las lucenses.

En cuanto al ranking por lonjas, Vigo lideró con 82,1 millones y 19.484 toneladas, pese a unos ligeros descensos frente al año anterior del 3,5% y 2,12%, respectivamente. Al centro olívico le siguió el de A Coruña (72,05 millones y 24.901 toneladas), que vivió un importante salto en cantidad (+17,5%) y valor (+21%). El top 3 lo cerró Burela, gracias a las 11.061 toneladas (-4,6%) y 57,7 millones (+0,6%), y para completar las cifras de las cinco grandes lonjas de la comunidad están Celeiro, que también incrementó la facturación (un 0,6% más, 47 millones), y Ribeira, con 43,5 millones (+8,5%).