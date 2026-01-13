Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE plantea cambiar aranceles por un precio mínimo de los eléctricos chinos

El Leapmotor B03X presentado estos días en Bruselas. | | LEAPMOTOR

Agencias

Bruselas

Menos de un año después de que las primeras informaciones saliesen a la luz, el Ministerio de Comercio de China adelantó en un comunicado que la Unión Europea está estudiando reemplazar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos por un precio mínimo.

Según recogió Bloomberg, la UE está sopesando fijar estas cuantías en base a las subvenciones estatales recibidas por los fabricantes. Una medida acogida con satisfacción por parte del gigante asiático, ya que ayudaría a sus empresas a conservar los beneficios de los vehículos vendidos en Europa en lugar de pagarlos en forma de aranceles.

«No solo apoya el desarrollo saludable y estable del comercio, la inversión y las relaciones bilaterales entre China y la UE, sino que también envía una señal clara y contundente a los mercados mundiales de que ambas partes siguen firmemente comprometidas con la gestión de las diferencias a través del diálogo y la consulta», afirmó la Cámara de Comercio de China ante la UE en un comunicado.

Para llevar a cabo la medida, la Comisión Europea publicó unas directrices para los exportadores chinos, que presentarían una propuesta para evitar los aranceles. Bruselas evaluaría la propuesta y decidiría si la acepta basándose en sus criterios sobre cómo fijar el precio mínimo de importación.

