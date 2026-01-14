En directo | Feijóo asegura que los consejeros del PP acreditarán la “improvisación” de la propuesta de Montero

Habla Feijóo

En una entrevista en Telecinco, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que los consejeros de Hacienda de las comunidades que gobierna su partido acuden a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para “acreditar que esto ha sido una improvisación". El líder de la oposición afirmó que "no se puede hacer un sistema de financiación, primero, sin hablar de durante un tiempo con los presidentes y con las comunidades autónomas, y segundo, que ha sido una falta absoluta de respeto a las formas, porque no puede ser que un político independentista condenado por malversación de fondos públicos, acuda a la Moncloa y pacte con el presidente cómo se reparten todos los fondos públicos de los servicios públicos de nuestro país”.