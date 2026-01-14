En Directo
Consejo de Política Fiscal y Financiera
En directo | Montero presenta a las CCAA el nuevo modelo de financiación
Los consejeros autonómicos están citados a partir de las 10.30 horas de este miércoles en el Ministerio de Hacienda, aunque las comunidades ya han ido expresando sus diferentes posiciones sobre el nuevo modelo de financiación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, preside este miércoles el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que presentará a las comunidades autónomas el nuevo modelo de financiación, que ya ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con ERC.
Laura Carnicero (Zaragoza)
"Con los datos que hay, es imposible valorarlo"
Una rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda y otra en la Delegación del Gobierno de Aragón. La vicepresidenta y ministra María Jesús Montero comunicó el pasado viernes el nuevo sistema de financiación autonómica que propone el Gobierno de España, después del pacto alcanzado entre el PSOE y ERC para la financiación con 4.700 millones extra de Cataluña. Y el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, completó la información con la cifra para Aragón: 630 millones más año para la financiación aragonesa. Lea aquí la postura de Aragón.
Javier Alonso (Sevilla)
Brecha entre territorios, impuestos y singularidades
El sistema actual de financiación autonómica caducó en 2014 y se basa en un modelo que sitúa a Andalucía como una comunidad infrafinanciada con una distancia cada vez mayor con las regiones que reciben más dinero por habitante. Esta conclusión la comparten María Jesús Montero y Juanma Moreno y, de hecho, es el punto de partida del acuerdo que ambos aprobaron en el Parlamento andaluz en 2018. Durante los últimos 12 años ha habido distintos planteamientos, debates y propuestas para revisar el sistema, pero todas ellas han quedado atascadas por uno u otro motivo. Lea aquí las claves del choque entre el Gobierno y la Junta.
Guillem Porcel (Mallorca)
Las necesidades reales de Baleares
La evolución de la financiación autonómica en España durante las dos últimas décadas deja un retrato desigual del Estado de las autonomías. Y si hay una comunidad donde ese desequilibrio se percibe con especial nitidez, esa es Baleares. El último informe del director de Fedea, Ángel de la Fuente, que reconstruye series homogéneas de financiación regional entre 2002 y 2023, confirma con datos una percepción largamente instalada en la política y en la sociedad balear: el archipiélago es una de las comunidades que peor encaja en el sistema actual cuando se mide la financiación en relación con sus necesidades reales de gasto. Lea aquí la crónica desde Palma.
Jaime Ferrán (Murcia)
Murcia se alinea con el PP
El Gobierno de la Región de Murcia no descarta plantar a la ministra de Hacienda en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), dispuesta así a rechazar la propuesta del Ejecutivo central para reformar el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), en consonancia con el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP y algunas, incluso, por el PSOE. Toda la información, aquí.
Vicente Montes (Oviedo)
"Hace saltar por los aires la cohesión"
El Principado ha limitado sus valoraciones al rotundo rechazo expresado por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y a los recelos del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. Pero el análisis de quienes cofirmaron con Asturias la Declaración da pistas sobre dónde están los "peros" a la propuesta de reforma de Montero. Lea aquí las quejas de Asturias.
Sara González (Barcelona)
Cataluña defiende que es justa
La historia se repite: como ocurrió en el año 2009, Catalunya acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra este miércoles siendo la comunidad que más va a defender con uñas y dientes el nuevo modelo de financiación acordado en una triangular con el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC. Pero ni en el contexto es el mismo ni el éxito de la propuesta está garantizado. De nuevo, las acusaciones de "insolidaridad" y los reproches a esa negociación bilateral vuelven a estar en boca de los presidentes autonómicos del PP, por lo que el Govern, que está dispuesto a defender a capa y espada que la fórmula de reparto de recursos planteada es "más justa", sabe que lo suyo va a ser una prédica en el desierto ante una mayoría territorial popular. Lea aquí la información completa.
Próximos pasos
La ministra ha aclarado que todos estos planteamientos se tienen que plasmar en una ley orgánica, es decir, en un texto con artículos, que permita superar la norma anterior de financiación autonómica. Según los cálculos del Ministerio, el redactado de esta ley orgánica podría estar listo en unos dos meses aproximadamente. No obstante, algunos grupos que sustentan al Gobierno han expresado ya su rechazo a este planteamiento realizado por la ministra Montero.
Los próximos pasos
Tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, Hacienda mantendrá reuniones bilaterales técnicas con cada Gobierno autonómico para abordar el desglose del conjunto del modelo. Tras las reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara.
Los próximos pasos
El recorrido del nuevo modelo de financiación autonómica comenzará este miércoles de manera oficial en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En este órgano, el Gobierno dispone del 50% de los votos, así que previsiblemente lo sacará adelante gracias al apoyo de Cataluña, que ya ha avalado públicamente este modelo que se pactó previamente con ERC.
Dentro del PSOE
Pero no solo las comunidades del PP han mostrado sus reticencias, ya que algunos líderes territoriales del PSOE han expresado sus dudas sobre este nuevo modelo. El 'barón' socialista que más ha elevado el tono ha sido Emiliano García-Page, como viene siendo habitual, que incluso ha llegado a pedir elecciones. "Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", proclamó Page.
