El Gobierno impulsa una candidatura conjunta de Madrid y Catalunya para ganar la gigafactoría europea de IA
El ministro Óscar López quiere unir a las dos CCAA para captar uno de los grandes proyectos de la UE con ua ‘megainversión’ de 4.000 millones junto a Telefónica, MasOrange, ACS, el gigante Nvidia y la ‘SEPI digital’
El Gobierno quiere unir en una sola candidatura a Catalunya y Madrid para optar a una de las gigafactorías de inteligencia artificial (IA) que impulsa la Unión Europea. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado su intención de crear una única candidatura pero crear una infraestructura con varias sedes y que pretende movilizar 4.000 millones de euros de inversiónes públicas y privadas, en la que está previsto que participen también Telefónica, MasOrange, ACS, gigante de la IA Nvidia y la ‘SEPI digital’.
“El Gobierno de España incluirá a Madrid junto con Cataluña para construir una candidatura sólida para la próxima generación de Gigafactorías de IA de Europa”, ha desvelado López durante su intervención en el foro de inversión internacional Spain Investors Day, que se celebra esta semana en Madrid. “En tiempos de división intencionada, este tándem territorial demuestra nuestra voluntad de convertir a España en un campeón imparable de la IA dentro de la Unión Europea”.
El Ejecutivo central pretende montar una alianza Madrid-Catalunya en la propuesta española que impulsa Moncloa para optar a una de las futuras gigafactorías de IA de la Unión Europea. Una iniciativa con la que España busca posicionarse como uno de los centros neurálgicos del ecosistema europeo de inteligencia artificial, combinando capital público-privado, capacidad industrial, talento tecnológico y una apuesta decidida por la soberanía digital.
“La inversión público-privada conjunta podría superar los 4.000 millones de euros para hacer realidad esta gigafactoría. Estoy convencido de que España lo conseguirá y se convertirá en sede de una de las primeras gigafactorías de Europa porque estamos llenos de visión y ambición”, ha anticipado Óscar López, que también es secretario general del PSOE de Madrid.
