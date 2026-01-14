Dos huelgas agrandan la grieta sindical en el comercio textil de A Coruña

Dos jornadas de huelga, la primera a principios del pasado diciembre y la segunda en pleno inicio de las rebajas el 7 de enero, han puesto en el foco al comercio textil de la provincia de A Coruña. El conflicto afecta a unas 40 empresas y alrededor de 2.500 trabajadores, sobre todo mujeres.

Pero más allá de la disputa laboral de fondo —el temor a perder derechos con un posible convenio estatal—, las movilizaciones se han convertido también en un pulso entre sindicatos. Mientras CIG y UGT lideran las protestas, CCOO se ha desmarcado y acusa a los convocantes de generar «expectativas irreais», lo que ha abierto una confrontación entre las organizaciones sindicales.

El origen del conflicto está en la finalización, el 31 de diciembre de 2025, del convenio provincial del comercio vario de A Coruña. Las grandes cadenas del textil han anunciado su intención de negociar un convenio estatal a través de la patronal ARTE, que agrupa a empresas como Inditex, Mango, H&M o Primark.

CIG y UGT consideran que esta vía estatal amenaza los derechos conquistados en el ámbito provincial: pluses salariales, condiciones de conciliación o la voluntariedad de trabajar en festivos. Temen que un nuevo marco estatal suponga retrocesos económicos que, según UGT, podrían llegar «ata 3.000 euros anuais» para parte de la plantilla. CCOO, por el contrario, sostiene que aún no hay una negociación real en marcha y que hablar de recortes inminentes es precipitado, porque la negociación estatal «non está avanzada nin madura, nin próxima a pecharse».

Las huelgas del 10 de diciembre y del 7 de enero, que contó en ambas con sendas manifestaciones de unas 700 personas, fueron convocadas por CIG y UGT como medida de presión para blindar la prioridad de los convenios provinciales frente al estatal.

Sindicatos convocantes

Para los sindicatos convocantes, la huelga era la única forma de frenar lo que consideran una estrategia empresarial para «eliminar» los convenios provinciales. Para CCOO, en cambio, las huelgas se han utilizado «como coartada para construír relatos interesados, crear expectativas irreais e manipular as persoas traballadoras», según su secretario xeral de Servizos, Iván Cordeiro.

CCOO defiende la necesidad de un convenio autonómico que unifique condiciones en toda Galicia. Cordeiro insiste en que «difúndense mensaxes que non se corresponden coa realidade» y acusa a «determinadas organizacións» de «crear unha ficción de avances inexistentes e dun acordo inminente que é falso».

También cuestiona la estrategia de convocar huelgas solo en A Coruña: «CCOO non pode apoiar mobilizacións limitadas á Coruña que ignoran a situación do resto do país e consolidan un modelo desigual e precario».

La respuesta de la CIG ha sido directa. Su portavoz, Lucía Domínguez, rechaza que se ponga en duda la huelga como herramienta sindical: «Eu non lle podo ensinar a unha forza sindical os métodos que hai para facer presión. A folga é un dereito superado desde o século XIX».

Domínguez acusa a CCOO de situarse «sempre a favor das grandes multinacionais». A su juicio, el problema no es inventar amenazas, sino que «o que está enriba da mesa son condicións moi inferiores ás que xa temos».

Para la CIG, la creación de una patronal estatal busca alejar la negociación de los territorios donde las plantillas están organizadas: «Alonxar a mesa da provincia da Coruña é perder capacidade de decidir sobre as nosas condicións». UGT coincide con la CIG en defender la prevalencia territorial. Su portavoz, Sheila Canzobre, advierte de una posible división entre «traballadores de primeira e de segunda» y de pérdidas de hasta 3.000 euros anuales si prospera la propuesta estatal.

«Frente a la idea de que la huelga crea falsas expectativas, Lucía Domínguez responde: «As traballadoras decidimos por maioría nas asembleas ir á folga… e o que non queremos é que uns señores de Madrid decidan por nós».

La grieta sindical se expresa en dos planos. El primero es el diagnóstico: CIG y UGT ven un riesgo inmediato de retroceso; CCOO cree que se exagera una negociación que apenas ha comenzado. El segundo es la estrategia: para los convocantes, la huelga provincial es legítima y necesaria; para CCOO, fragmenta la lucha y no da respuesta al problema en el conjunto de Galicia.

Tras las dos huelgas, el Consello Galego de Relacións Laborais ha anunciado que llamará a la patronal gallega para intentar abrir una vía de negociación autonómica. La tercera reunión de la mesa estatal de ARTE será el 21 de enero.