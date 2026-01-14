Navantia y Windar alcanzan en Fene las 200 estructuras para la eólica marina

Fene se consolida como uno de los grandes polos industriales de la transición energética en Europa. El astillero de Navantia ha completado la construcción del jacket número 200 fabricado por la alianza formada por Navantia Seanergies y Windar Renovables, una cifra simbólica que refleja más de una década de actividad continuada en el sector de la eólica marina.

Los jackets son estructuras metálicas que se fijan al fondo marino y sirven de base a los aerogeneradores offshore. Su fabricación requiere procesos industriales complejos y un alto nivel de especialización, lo que ha permitido a Fene posicionarse como un centro industrial de referencia en este segmento.

La estructura número 200 es una cimentación fija para aerogeneradores marinos que se instalará en el parque eólico Dieppe le Tréport, en aguas del Canal de la Mancha, frente a la costa francesa.

Según destacan ambas compañías, el hito de las 200 estructuras «pone de manifiesto una experiencia que ha ido forjándose desde el primer proyecto conjunto», que se remonta a hace más de diez años. La alianza comenzó con la fabricación de 29 jackets para el parque eólico marino Wikinger, en Alemania, promovido por Iberdrola. A partir de ese contrato inicial, se fueron sucediendo nuevos encargos que consolidaron la relación entre Navantia y Windar.

Entre los principales proyectos ejecutados figuran parques como Moray East y East Anglia One, en Reino Unido; Nissum Bredning, en Dinamarca; y St. Brieuc, en Francia. Con la incorporación ahora del proyecto Dieppe le Tréport, la cifra total alcanza las 200 unidades construidas en Fene.

A esta producción se suman otras 80 jackets fabricadas en Reino Unido por Navantia, tras la adquisición en 2025 de instalaciones industriales en ese país. En concreto, las estructuras se han producido en Methil, en Escocia, y en el histórico astillero de Harland & Wolff, en Belfast, para proyectos como Ormond, Beatrice y East Anglia One. En conjunto, las 280 estructuras fabricadas en A Coruña y Reino Unido representan aproximadamente la mitad de todas las jackets instaladas en Europa, lo que sitúa a Navantia Seanergies y Windar Renovables como el fabricante más destacado a nivel internacional en este tipo de producto.

La actividad industrial se concentra en gran medida en el astillero de Fene, que las propias compañías definen como un «centro de referencia europeo en eólica marina». Allí no solo se construyen jackets, sino también otros componentes estratégicos para la transición energética, como flotadores para eólica flotante, monopilotes y, próximamente, subestaciones eléctricas offshore.