El fraude en los contratos a extranjeros se dispara en Galicia con casi 500 casos en un año

Las cuatro víctimas identificadas en el supuesto entramado de explotación laboral que la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Comisaría de Vigo-Redondela acaba de desarticular en la ciudad olívica arrastraban horarios interminables de casi 17 horas al día de lunes a sábado y los domingos por la mañana en varias fruterías.

Empezaban a las 4.30 horas de la madrugada y no terminaban hasta las 21.00 horas, según recoge la comunicación de la Policía Nacional. Vivían en almacenes anexos a los establecimientos de venta que apenas reunían las condiciones mínimas de habitabilidad, por los que, además, debían pagar un alquiler. El salario rondaba los 600 euros. Y no cobraban todos los meses.

La investigación arrancó tras la denuncia de una de las mujeres migrantes, natural de Sudamérica, captada a través de una web de citas. Contó a los agentes que un hombre le ofreció vivienda y empleo en España a cambio de mantener una relación sentimental. Lo que se encontró aquí fue una auténtica pesadilla. El empresario al frente de los negocios no tenía ninguno a su nombre. Como administradores figuran personas de su círculo cercano. La Inspección de Trabajo ya había detectado previamente otros ciudadanos extranjeros en situación irregularidad en ellos.

Refuerzo en sectores

Aunque los controles para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de empleo de personas extranjeras se extienden a todos los sectores, el organismo vinculado al Ministerio de Trabajo y Economía Social ha «intensificado» los esfuerzos en aquellas actividades en las que «por diversas razones, era presumible la existencia de irregularidades en este ámbito». «En consecuencia, esa intensificación no se refiere tanto a la realización de más actuaciones inspectoras, como a la consecución de mejores resultados, basados en una información más precisa sobre dónde han de realizarse las actuaciones inspectoras y, por tanto, en una planificación de la actividad inspectora más eficaz», señala en su memoria de 2024.

En las casi 19.700 actuaciones desarrolladas, los inspectores detectaron 12.816 irregularidades y 12.186 extranjeros trabajando sin autorización. El importe de las sanciones rebasó los 124 millones de euros.

Simón Espinosa

Pico de afiliaciones

Las infracciones en Galicia alcanzaron las 457, un 40% más que en 2023 (332), cuando ya crecieron el 20%. Se trata de la mayor cifra de los últimos 16 años, coincidiendo con el récord que en estos momentos alcanza el colectivo en la ocupación en la comunidad. Hay alrededor de 78.000 foráneos de alta en la Seguridad Social, tras un alza del 15% en el último año y prácticamente el doble que en prepandemia. A Coruña figura a la cabeza del fraude con 161 casos de explotación laboral a migrantes. En Pontevedra fueron 155; 125 en Lugo; y 70 en Ourense. La Inspección de Trabajo impuso 4,4 millones de euros en multas.

Entre los sectores con más irregularidades afloradas en el conjunto del país sobresale la hostelería: 4.436. Le siguen el comercio (1.699), agricultura y ganadería (1.320) y transporte y almacenamiento (1.102). «De la lectura de los resultados obtenidos en el año 2024 con respecto al año anterior, destaca el aumento exponencial de infracciones en materia de empleo sin autorización para trabajar en todos los sectores de actividad», subraya la policía laboral, que señala el incremento «particularmente significativo» en el transporte, donde las infracciones se elevaron el 46%. El incremento en el sector servicios fue del 42%; el 24% en construcción; y el 23% en el comercio.