La vicepresidenta de Mercadona sale del grupo coruñés Malasa año y medio después de comprar el 30%

La vicepresidenta y segunda mayor accionista de Mercadona, Hortensia Herrero, ha salido del accionariado del grupo coruñés Malasa apenas año y medio después de haber entrado en su capital con una participación del 30%. La operación se ha formalizado a través de Herrecha Inversiones, la sociedad patrimonial propiedad de Herrero, que ha traspasado su paquete accionarial al socio mayoritario, Javier Pérez Patiño, quien pasa así a controlar el 100% de la compañía.

La empresa, con sede en Cerceda y presencia industrial en España y México, ha comunicado que la operación culmina una “etapa de colaboración estratégica” que ha sido clave para el crecimiento y la consolidación del grupo. Tras el movimiento, Pérez Patiño se consolida como único accionista y mantiene el control ejecutivo y la toma de decisiones del fabricante de mobiliario a medida.

Desde Malasa subrayan que el cambio accionarial no tendrá impacto en la actividad diaria ni en la estrategia industrial del grupo. Tampoco afectará, según la empresa, a la relación con sus más de 1.000 trabajadores —repartidos entre España y México— ni con su cartera de más de 90 clientes, entre los que figuran grandes grupos internacionales como Inditex.

“El balance de esta etapa es muy positivo”, señalan desde la compañía, que destaca que Herrecha Inversiones ha acompañado a Malasa en un momento clave de su desarrollo, al contribuir a reforzar su estructura y su posicionamiento en el mercado europeo. Ambas partes han insistido en el carácter “constructivo” de la relación mantenida durante este periodo.

Agradecimiento

Javier Pérez Patiño, director general del grupo, ha afirmado que la operación refuerza la visión “de largo plazo” del proyecto. “Quiero trasladar un profundo agradecimiento a Herrecha Inversiones por su acompañamiento durante esta etapa, que ha sido muy positiva para la compañía. Afrontamos el futuro con enorme optimismo, apostando por el crecimiento desde dentro y por el trabajo conjunto de todo el equipo que forma parte del grupo”, ha señalado en el comunicado.

La entrada de Hortensia Herrero, mujer del presidente de Mercadona Juan Roig, en el capital de Malasa se produjo en julio de 2024, cuando adquirió el 30% de la compañía a través de Herrecha Inversiones. La operación se enmarcó en un momento de cambios relevantes en el accionariado, tras la salida del cofundador Antonio Pérez y del fondo de inversión GPF Capital. La llegada de la vicepresidenta de Mercadona fue interpretada entonces como un respaldo a la estrategia de crecimiento internacional del grupo gallego.

Malasa nació hace tres décadas en una ferretería en Cambre —que aún conserva—, y que ahora vende en más de 90 países. Se dedica al diseño, fabricación e instalación de mobiliario a medida, construye viviendas, realiza trabajos de ingeniería y rehabilitación y su última línea de negocio son casas prefabricadas de madera. Fue fundada por los hermanos Javier y Antonio Pérez. Entre sus clientes figuran compañías como Inditex, Pronovias, Tous, Desigual o Sfera, además de cadenas internacionales del ámbito hotelero.