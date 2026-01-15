Xeal inicia su planta de carbón vegetal, que producirá 14.000 toneladas al año

Galicia vivió este miércoles un día importante desde el punto de vista industrial. Xeal ha colocado la primera piedra de su nueva planta de carbón vegetal en Dumbría, un proyecto estratégico que permitirá sustituir parte del carbón fósil en sus procesos productivos, reducir alrededor de 50.000 toneladas anuales de CO2, y generar más de 100 empleos entre su fase de construcción y operación.

La consejera delegada de la empresa, María Couto, ejerció de anfitriona en un acto al que acudieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana; el Secretario de Estado de Industria, Jordi García; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el embajador de la República Checa en España, Libor Sečka, así como representantes institucionales, autoridades autonómicas y estatales, directivos de la compañía y de su accionista, EnergoPro.

La planta, con una inversión superior a los 28 millones de euros, contará con una capacidad de producción de entre 11.000 y 14.000 toneladas anuales de carbón vegetal, generará más de 60 empleos durante su fase de construcción y se prevé que cree unos 40 puestos de trabajo directos e indirectos una vez que entre en operación, consolidando la actividad industrial en la comarca y reforzando la competitividad de la industria gallega.

Proyecto transformador

Couto destacó el carácter «estratégico y transformador» del proyecto, subrayando que refleja la materialización de un camino iniciado con decisiones valientes y visión industrial a largo plazo, y agradeció el respaldo institucional del Gobierno de España a través del Perte de Descarbonización Industrial y de la Xunta, que declaró la planta de interés industrial estratégico.

Rueda felicitó al equipo de Xeal y destacó la relevancia de la planta como ejemplo de «industria moderna, competitiva y sostenible», que combina tradición e innovación, y resaltó la importancia de la posición estratégica de Galicia gracias a sus recursos naturales y la colaboración con empresas internacionales como EnergoPro. Rueda insistió también en la necesidad de ampliar los plazos del Perte para que las empresas gallegas puedan aprovechar plenamente estas ayudas.

Por su parte, el Secretario de Estado de Industria, Jordi García, señaló que el proyecto ejemplifica cómo la industria puede integrar tradición, innovación y sostenibilidad, y recordó las oportunidades que ofrecen las líneas de apoyo del Perte de Descarbonización Industrial y la Cadena de Valor Industrial (CVI), instando a las empresas a aprovechar las últimas convocatorias disponibles para impulsar la inversión y modernización industrial en Galicia.

Un gesto que deja huella

Durante la ceremonia, además de la colocación simbólica de la primera piedra, se presentó un gesto muy significativo: se mostrarán seis baldosas con las pisadas de los trabajadores y trabajadoras de Xeal, que se instalarán de forma permanente en la entrada de la futura planta. Esta acción refleja el espíritu del lema del proyecto, que subraya que aunque la industria busca reducir su huella de carbono, el equipo humano deja una marca perdurable. La iniciativa pone en valor el papel central de las personas en el desarrollo de la planta y en el camino hacia una industria más sostenible y responsable con el territorio.

El Perte de Descarbonización Industrial se ha convertido en uno de los grandes ejes de apoyo a la modernización productiva y la transición energética en España. Tanto la Xunta como el Gobierno central coinciden en su importancia como motor para modernizar la industria y fomentar la sostenibilidad, pero desde Galicia reclaman ampliar los plazos para que las empresas puedan beneficiarse plenamente de las ayudas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió tras el acto de Xeal que los plazos actuales finalizan a mediados de este año y que, si no se extienden, muchas compañías gallegas no podrán acceder a las subvenciones. «Si se amplían los plazos, se podrán aprovechar; si no, será imposible. Intentaremos que Galicia saque el máximo partido de estas ayudas siempre que las condiciones lo permitan», señaló, reclamando además un trato justo para todas las comunidades.