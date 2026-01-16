Adolfo Domínguez lleva las ventas a máximos en 12 años y reduce un 19% sus «números rojos»

A la espera de lo que dé de sí la campaña de rebajas, el pasado 2025 no deja un buen sabor de boca en la moda. La consultora Kantar cifra en un 4,4% la caída de las ventas hasta octubre. En la parte industrial, la confección de prendas acumula hasta noviembre un descenso del 2,7% en la cifra de negocio; un 1,8% menguó el saldo de la industria textil; y el 4,4% en cuero y calzado, según el balance publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Frente al contexto de contracción del consumo de ropa y complementos en España, Adolfo Domínguez saca su versión «más resiliente». El país es su principal mercado. Aporta alrededor del 56% de la facturación, así que la atonía también le afecta, pero «la consolidación más rentable» aquí y el buen comportamiento de la red comercial exterior compensan la coyuntura, impulsando las ventas en los nueve primeros meses del ejercicio fiscal (de marzo a noviembre) a la mejor cifra de los últimos 12 años.

Alcanzaron los 93,3 millones de euros tras un alza del 2,5% respecto al mismo periodo de 2024. Las ventas comparables subieron incluso más, el 4,2%, hasta los 86 millones. La «progresiva diversificación geográfica de la actividad» da aliento al grupo liderado por Adriana Domínguez, con alzas del negocio del 6,1% en México y del 30,4% en los mercados incluidos en «Resto del mundo», especialmente Oriente Medio (89%) y Latinoamérica (13,5%).

En Europa sobresalen los avances en Francia (21,7%), Portugal (6,7%) y Reino Unido (4,8%). «Este desempeño pone de manifiesto —subraya la compañía— la solidez del posicionamiento internacional». El mercado internacional concentra ya casi el 44% de las ventas.

Las cuentas

El margen bruto creció el 6,4%, hasta los 56,6 millones de euros, por «una mejor composición del mix del producto», el menor coste logístico y la «menor presión promocional», junto con el impacto del tipo de cambio euro/dólar. «La evolución del margen es coherente con la estrategia orientada a priorizar la rentabilidad de las ventas», explica la firma, que asumió una subida del 5,4% en los gastos de personal tras la actualización de los convenios colectivos y el incremento del salario mínimo. El incremento, añade, «ha sido parcialmente compensado por medidas de eficiencia y optimización organizativa». Los costes de explotación, en cambio, mermaron el 4% por la «gestión activa» del parque de tiendas, la optimización de los gastos operativos y los ahorros logrados en arrendamientos y logística.

La combinación de mejora de ingresos y margen y el control de los costes elevó el 28% el ebitda ajustado (12,7 millones), un reflejo, sostiene Adolfo Domínguez en el informe de cuentas remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de la remontada «significativa» de la rentabilidad operativa recurrente». Es decir, de la capacidad de la empresa para generar negocio de forma continuada. El resultado de explotación (ebit) vuelve a cifras positivas: 779.000 millones, «confirmando una recuperación operativa sólida y sostenible, basada en el desempleo del negocio ordinario, mejorando sustancialmente sobre el ejercicio previo» que incluía, además, un ingreso extraordinario por la venta de la tienda de Bilbao.

Resultado en buen camino

Adolfo Domínguez consigue pegar otro bocado a los números rojos. Perdió 1,3 millones, un 18,6% menos. Rubén Martín, director corporativo, pone en valor la labor hecha para rentabilizar al máximo las ventas y la red comercial, «con una notable mejora del margen, del resultado de explotación y una mayor rentabilidad de la red en España». «Un mercado —enfatiza— que seguimos consolidando pese a la tendencia bajista del sector».

El tercer trimestre del ejercicio cerró con 372 puntos de venta operativos. Hubo 9 aperturas y cierres, en línea con la estrategia de optimización y racionalización de la red. La facturación del online sigue la tendencia creciente y se elevó el 8,5%. Aportó 12 millones, cerca del 13% de todo el negocio.