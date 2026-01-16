La cesta de la compra se encareció un 60% en Galicia en los 16 años que lleva de subidas

La invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022 afloró la otra cara de la globalización de las cadenas de aprovisionamiento mundial y los riesgos de depender de terceros países, especialmente aquellos adictos a la convulsión. Con la guerra en el mayor granero de Europa, la importación de cereales se tambaleó. Los fabricantes de piensos en Galicia, que concentran uno de cada diez euros del negocio de la industria alimentaria de la comunidad, tuvieron que buscar materia prima de debajo de las piedras porque el 40% del maíz que usaban era ucraniano. El aceite y las grasas venían ya de un encarecimiento del 26% en 2021 y ese año cerraron con un alza del 34,8%. La fortísima subida se replicó en 2023 (35,6%), agravada por los largos periodos de sequía que azotaron la cosecha de oliva en España. El Gobierno lo dejó exento de IVA en la batería de rebajas fiscales aplicadas a la cesta de la compra para paliar el impacto en los hogares.

La inflación de la alimentación está hoy lejos del 16% de incremento que llegó a registrar en esa etapa. Pero no deja de subir. Cerró el pasado 2025 con un avance del 3,2%, dos décimas por encima de la subida registrada en el conjunto del país, según los datos publicados ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE) y su homólogo estatal, el INE. Van ya 16 años consecutivos, desde 2010, de incremento de precios sin parar en los supermercados en Galicia. El ascenso acumulado en todo este tiempo roza el 60%.

Lo que más sube

El lugar del aceite lo ocupan ahora los huevos. Los brotes de gripe aviar que están obligando a sacrificar aves y tomar medidas de confinamiento en las granjas menguan la oferta disponible. El coste de una docena en Galicia es ahora mismo un 33,2% más alto que a finales de 2024. Sube con intensidad también el precio de la carne de vacuno: 26%. Refleja lo que está pasando en el comercio mundial de la carne, que encadena varios máximos históricos por la escasez en varios de los grandes países productores, como refleja el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Ese es también el motivo del incremento que se da en la carne de ovino, del 8,3% en la comunidad. El cerdo se mantiene relativamente estable (1,6%), mientras que el pollo repuntó el 4,7%.

Después de la subida del 11% registrada el ejercicio anterior, el pescado, tanto fresco como congelado, acabó el 2025 con un alza del 2,5%. Crustáceos, moluscos y preparados de pescado rebotaron el 4,3%. La leche lo hizo el 5,3% y el 2,6% los productos lácteos; un 5% se encareció la fruta; el 7,8% las legumbres y hortalizas frescas; y el 15% el café, el cacao y las infusiones. El aceite sigue dando una tregua con otra bajada del 26,5% en Galicia; el precio de las patatas disminuyó el 3,8%; y el 8,4% el azúcar.

¿Y cuáles son los básicos de la cesta de la compra con mayor escalada en la década y media de encarecimiento constante de la alimentación en Galicia? Pues los huevos, con un 166% de subida; las patatas (108%); y las frutas y la carne de vacuno, ambos por encima del 86%.

Resto de productos

La inflación general en Galicia se situó en diciembre en 2,6%, frente al 2,9% del total nacional. Además de la alimentación, sobresalen los incrementos del IPC en electricidad, gas y otros combustibles (8,2%); y en restauración y comedores (4,1%). El precio de la ropa apenas varió; y el de los carburantes se redujo el 2,8%.