Carne, leche y cereales: quién sale perjudicado en España por el acuerdo UE-Mercosur

Bruselas ha ratificado el acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur después de más de dos décadas. Y eso a pesar del malestar escenificado por los agricultores. La creación del bloque de libre comercio, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, abrirá las puertas de España a 13.400 millones de euros en bienes procedentes de estos países, aunque las opiniones siguen divididas acerca de cómo impactará este tratado en las distintas comunidades autónomas. La España rural más dependiente de su industria ganadera se ha visto dividida en dos tras este acuerdo, una más afectada, fundamentalmente la que ocupa las montañas del noroeste español, frente a otra que saldría menos perjudicada y que se sitúa en el sureste de la península.

El Ejecutivo, con el fin de abordar las numerosas incógnitas económicas, encargó un análisis de más de 500 páginas sobre los efectos particulares que el pacto tendría en España, elaborada por María C. Latorre, profesora de la facultad de estudios estadísticos de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque el análisis concluye que la alianza Mercosur-UE “es beneficiosa para la economía española” a largo plazo, matiza que no se verán los efectos en la economía real de forma inmediata, sino en 15 años debido a la escala de los compromisos transcontinentales.

Aluvión de vacuno de Brasil y Argentina

Las vastas regiones ganaderas de Brasil lo han convertido en el primer exportador del mundo del vacuno, con las pampas argentinas por detrás, y España ya lo consume en grandes cantidades. Para ponerlo en contexto, España consumió 31,9 millones de toneladas de carne desde Brasil al cierre del año pasado, lo que supuso un valor de 134 millones de euros, según datos de la Secretaría del Comercio. En contraste, las exportaciones cárnicas a Brasil desde España fueron notablemente inferiores a los flujos desde el país sudamericano: solo exportó 2,2 millones de kilos por un importe de 11,2 millones de euros. En el caso de Argentina, la cifra fue bastante menor, aunque significativa igualmente. España importó 4,6 millones de kilos de carne del país sudamericano, por un valor de 3,8 millones de euros. Dado que Argentina tiene una industria cárnica relevante, las exportaciones desde España fueron tan solo 326.934 kilos al cierre de 2025, equivalente a 3,8 millones de euros.

El análisis de Latorre concluye que el gran perdedor del acuerdo será la ganadería española. En concreto, el sector cárnico, donde el estudio prevé que para 2041, el sector bovino podría observar una caída del 3,42% en sus exportaciones tras el aumento de exportaciones provenientes desde los países del Mercosur.

Giuseppe Aloisio, director general de la Asociación de Industrias de la Carne de España (ANICE), ha explicado a El Periódico que aunque se mantienen "pragmáticos", el punto más sensible para el sector cárnico es el riesgo de competencia desleal que existe con respecto a la diferencia de los estándares y costes de producción en ambos mercados. "Europa ha construido un modelo con estándares elevados y eso tiene un coste que han asumido todos los operadores", señala el director de la patronal. "Si importamos productos que no cumplen con exigencias equivalentes, se produce competencia desleal y un doble rasero que penalizaría al productor y a la industria europea".

En una situación parecida se encuentran los cereales. Brasil también domina el grupo de países con respecto a la producción de cereales, aunque en conjunto, unido a Argentina, Uruguay y Paraguay estamos hablando de potencias mundiales en este sector. Esta producción en Brasil, por ejemplo, sobre todo de soja, maíz y arroz, está en niveles récord, de 322 millones de toneladas. Y el caso es que, por seguir el ejemplo, el país carioca no compra nada a España en cereales, mientras que nuestro país gastó 279 millones de euros para adquirir 1.400 millones de kilos. Algunas fuentes subrayan que los países americanos del Mercosur son responsables del 50% de la producción mundial de algunos productos agrícolas.

Las comunidades más expuestas

El caso se repite con respecto a la industria de lácteos, también uno de los que, según los expertos puede ser más sensibles al acuerdo, y donde las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León dominan en la producción. Galicia fue responsable del 41% de la producción de España en 2025, con Castilla y León por detrás (12,2%), seguida de Cataluña (10%), Andalucía (7,4%) y Asturias (7,2%), según la estadística láctea anual elaborada por el Ministerio de Agricultura. Por ahora, España importó solo 2,9 millones de kilos de leche desde Argentina al cierre del año pasado, equivalentes a 6,1 millones de euros. La Organización Interprofesional Láctea (InLac), que representa a los principales grupos del sector, ha declinado hacer valoraciones específicas sobre el acuerdo tras ser preguntada por este periódico.

Pero por aportar datos, Brasil es el gran productor lácteo de América Latina, con más de 24 millones de toneladas métricas al año, seguido de Argentina, un gran exportador de leche en polvo. España supera los 7 millones de toneladas de producción y cubre el resto de su demanda (no es demasiado) con importaciones.

Impacto positivo en el PIB del 0,23% para 2041

El análisis de Latorre también arroja beneficios. Entre ellos, destaca que el acuerdo comercial paliaría los efectos negativos que supuso el Brexit de Reino Unido en la economía, y contempla que tendría un efecto positivo del 0,23% en el producto bruto interior (PIB) español para el año 2041. El estudio contempla que el acuerdo creará 22.000 puestos a lo largo de los años. Entre las oportunidades que avanza el propio Ejecutivo, el tratado eliminará las barreras de entrada para productos europeos en estos cuatro países, entre ellos, las bebidas alcohólicas como el vino (que disponen de un arancel del 35%), el queso (28%), leche en polvo (28%) y chocolates (20%), así como el aceite de oliva (10%).