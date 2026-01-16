La firma AD Parts Intergroup ultima la compra del 51% del Grupo Regueira

La compañía AD Parts Intergroup, que opera en España en nombre del gigante francés Parts Holding Europe, ha anunciado que aborda negociaciones en exclusiva para la adquisición del 51% de dos compañías del sector de los recambios de automoción: el coruñés Grupo Regueira, líder en Galicia, Asturias y León y referente del automóvil y el taller en sus seis décadas de historia y el madrileño Grupo Polaris.

Según explican desde AD Parts Intergroup, los Grupos Regueira y Polaris alcanzaron una facturación de aproximadamente 170 millones de euros cada uno en 2025, con el apoyo de equipos de más de 800 empleados cada uno. En el caso coruñés, AD y Regueira ya eran socios desde finales de los 80 y ahora AD aumentaría su participación.

Regueira y Polaris tienen mercado en las comunidades de Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Asturias a través de sus filiales AD Vemare, AD Regueira, AD Transcose, AD Paher, AD Cantabria y EDI.

Las dos operaciones para hacerse con más de la mitad del capital de ambos grupos están plenamente alineadas con la estrategia de AD Parts Intergroup, explican, cuyo objetivo es ofrecer un mejor servicio al cliente en el mercado español, especialmente a través de su excelencia operativa. Esta iniciativa refleja el deseo de construir una alianza sólida y duradera entre AD Parts Intergroup, Polaris y Regueira, basada en la confianza, la complementariedad y una visión compartida a largo plazo. Estos proyectos están sujetos a la aprobación de las autoridades españolas de competencia.

Josep Bosch, presidente de AD Parts Intergroup, declaró al respecto de estas operaciones que, con ellas, «AD Parts Intergroup consolida su posición en España mediante la integración de distribuidores clave del sector y la ampliación significativa de su cobertura territorial». A través de esta alianza estratégica, AD Parts Intergroup seguirá contribuyendo plenamente al desarrollo y la consolidación del grupo AD Parts en su conjunto, indica el responsable del grupo con sede en Girona.

Desde la matriz, la francesa Parts Holding Europe, su presidente, Stéphane Antiglio, confirma que «la entrada de Polaris y Regueira en AD Parts Intergroup ilustra nuestra ambición de unir a las mejores empresas del mercado español en torno a un proyecto común, basado en la complementariedad, la innovación y la estrecha relación con los clientes». «Gracias a estas transacciones, AD Parts Intergroup superará con creces los 700 millones de euros en ingresos», añadió Antiglio.

El director del Grupo Regueira, Ramón Regueira, junto a su homólogo en Polaris, Pablo Parra, explican que la alianza «nos permitirá desarrollar nuestros negocios, preservar nuestra identidad y valores, fortalecernos y acelerar nuestro crecimiento, abriendo nuevas oportunidades para nuestros equipos y clientes mediante el acceso a recursos y experiencia líderes en Europa».

AD Parts Intergroup

AD Parts Intergroup, filial de Parts Holding Europe, es un grupo de distribución integrado de recambios para vehículos ligeros y pesados ​​en España, con presencia también en Andorra. Parts Holding Europe (PHE) es líder europeo en la distribución de recambios para vehículos ligeros y pesados, con presencia en Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, España e Irlanda. Suma más de 10.000 empleados y 3.000 millones de euros de facturación anual.

Lo que hoy es Grupo Regueira tuvo su origen en 1965 en la calle Juan Flórez de A Coruña, donde Ramón Regueira Ramos fundó Recambios Regueira consciente del despegue automovilístico del país. Hoy, el grupo suma más de 60 puntos de venta, almacenes centrales y más de 400 empleados, convirtiéndose en todo un referente del sector.