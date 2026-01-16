Televés juega la Copa de África desde el estadio Al Madina con tecnología IPTV

La compañía compostelana Televés ha llevado su tecnología IPTV al Al Madina Stadium de Rabat, capital de Marruecos, para garantizar una experiencia audiovisual de primer nivel durante la Copa de África 2025-26, que comenzó el 21 de diciembre y se decidirá este domingo en el partido que disputarán Marruecos y Senegal. Esta iniciativa convierte al estadio en un referente tecnológico, combinando deporte y modernización de infraestructuras de telecomunicaciones para aficionados y profesionales acreditados.

El Al Madina Stadium, con capacidad para 18.000 espectadores, ha sido equipado con una infraestructura avanzada que integra IPTV con MDW Lite, un transcoder y una cabecera T0X, permitiendo una gestión y distribución eficiente de la señal de televisión en todo el recinto. La señal se transmite a los distintos terminales mediante cable de red, coaxial y conexiones wifi, garantizando cobertura completa y alta calidad de imagen.

La instalación centraliza la gestión de las señales y facilita una distribución homogénea de contenidos en las distintas áreas del estadio, asegurando que todos los asistentes, desde prensa hasta espectadores, puedan disfrutar de una experiencia audiovisual uniforme y de alto nivel. Este sistema prepara además al estadio para futuros eventos deportivos y usos multifuncionales.

Proveedor clave de eventos deportivos

Con este proyecto, Televés refuerza su posición como proveedor tecnológico de referencia en grandes eventos deportivos internacionales, aportando soluciones fiables, escalables y de alto rendimiento que elevan el estándar tecnológico de los estadios africanos y maximizan el impacto de la Copa de África. La compañía, con más de 60 años de historia, ha extendido su experiencia desde la distribución de señales de radiotelevisión a soluciones de IPTV, casting, Fiber to the Room (FTTR) y cartelería digital en hoteles y grandes recintos de todo el mundo.

Sede de Televés en Santiago / Jesús Prieto

La experiencia de Televés en el Al Madina Stadium demuestra cómo la innovación tecnológica se integra con el deporte de élite, ofreciendo a los espectadores y a los equipos de producción audiovisual un entorno de máxima calidad y eficiencia. Esta iniciativa también consolida la presencia de empresas gallegas en proyectos internacionales de gran envergadura, combinando tradición tecnológica con las demandas de los eventos contemporáneos.